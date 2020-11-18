На Херсонщине наказали пенсионерку, которая распространяла советскую символику

Женщина признала вину и смогла избежать лишения свободы

Фото: Радіо Свобода

Новотроицкий районный суд Херсонской области признал пенсионерку виновной в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима (ч.2 ст.436-1 УК Украины) и присудил 5 лет лишения свободы, правда, потом заменив его на испытательный срок в один год.

Сообщается, что на протяжении 2016-2018 годов женщина на своей странице в социальной сети "Одноклассники" распространяла фотографии и видео с изображением коммунистической символики. Стоит добавить, что российская соцсеть находилась под запретом на территории Украины, согласно указу Президента Украины № 133/2017 от 15 мая 2017 года.

9 ноября 2016 на "стене" "Одноклассников" пенсионерка опубликовала коллаж с советским государственным и партийным деятелем Леонидом Брежневым и текстовым сопровождением:

"Если в Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут — А нах*** нам та Европа".

22 января 2017 женщина добавила фото с изображением официальной эмблемы советского государства на красном фоне. Далее 27 октября 2018-го разместила несколько фотографий с советскими коммунистическими деятелями на фоне красного флага с изображением серпа и молота.





Сообщается, что обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в распространении коммунистической символики. Женщина заключила с прокурором соглашение о признании виновности для того, чтобы избежать реального срока заключения. Поэтому получила лишь год условного срока.

"На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины освободить ОСОБА 1 от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока 1 (один) год"- отрывок из приговора Новотроицкого районного суда Херсонской области. Женщина обязана периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Также суд обязал пенсионерку оплатить расходы по искусствоведческой экспертизе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз от 12 июня 2020 на сумму в 11 440,80 грн.

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