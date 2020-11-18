На Херсонщине наказали пенсионерку, которая распространяла советскую символику

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Диденко Светлана
Женщина признала вину и смогла избежать лишения свободы
Фото: Радіо Свобода
Новотроицкий районный суд Херсонской области признал пенсионерку виновной в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима (ч.2 ст.436-1 УК Украины) и присудил 5 лет лишения свободы, правда, потом заменив его на испытательный срок в один год.
Сообщается, что на протяжении 2016-2018 годов женщина на своей странице в социальной сети "Одноклассники" распространяла фотографии и видео с изображением коммунистической символики. Стоит добавить, что российская соцсеть находилась под запретом на территории Украины, согласно указу Президента Украины № 133/2017 от 15 мая 2017 года.
9 ноября 2016 на "стене" "Одноклассников" пенсионерка опубликовала коллаж с советским государственным и партийным деятелем Леонидом Брежневым и текстовым сопровождением:
"Если в Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут — А нах*** нам та Европа".
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