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На Харьковщине верблюды уничтожают урожай фермеров

Верблюды поедают капусту на огородах соседей

сегодня, 14:40
Автор:

Сергей Медведев

Жители Харьковщины страдают от верблюдов. Казалось бы курьезная ситуация превратилась, фактически, в гражданский конфликт между владельцем экзотических в наших краях животных и местными жителями.

На Харьковщине верблюды уничтожают урожай фермеров

Так, верблюды, которые принадлежат одному из жителей Харьковской области свободно заходят на огороды жителей таких поселков как Слобожанский и Борщевая и поедают плоды сельскохозяйственного труда. Больше всего досталось капусте, к которой животные проявили явное неравнодушие. 

"Грызут капусту. Осталось погрызенное, которое мы не срезали. Рассчитывали, что у нас будет своя капуста", — рассказала жительница Борщевой Любовь Гармаш.

Кроме верблюдов, на огороды заходят лошади и пони.

Местный житель Рафик Цугурян сумел подсчитать животных в хозяйстве — по его словам, на ферме обитают  два верблюда, 11 пони, 26 коров, быки. Чтобы обезопасить себя, он установил забор. Однако проблема в том, что на самой ферме ограждение отсутствует. 

О жалобах местных жителей осведомлен местный участковый. На владельца верблюдов, которые мешают развитию домашних хозяйств в регионе уже составили пару админпротоколов.

Как сообщал портал "Комментарии", с фестиваля верблюдов короля Абдулазиза, проходящего близ Эр-Рияда, животных дисквалифицировали за нарушение правил конкурса красоты. Фестиваль длится 28 дней, в него входят верблюжьи бега с призовым фондом 57 миллионов долларов. Владельцы животных использовали ботокс, чтобы придать верблюдам более привлекательный вид и увеличить шансы на успех.


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Источник: https://suspilne.media/76734-verbludi-psuut-vrozaj-u-selah-na-harkivsini/
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