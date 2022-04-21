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На Харьковщине у оккупантов значительный рост числа раненых и проблемы с их эвакуацией

Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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На Слобожанском направлении страна-агрессор продолжает наращивать систему технического обеспечения. Однако, наступая русские войска несут значительные потери, увеличивается количество раненых. Во временно оккупированной Балаклее раненых россиян начали размещать в городской поликлинике и это при том, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в официальном своде Генштаба ВСУ.

На Харьковщине у оккупантов значительный рост числа раненых и проблемы с их эвакуацией

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

Что касается самого Харькова, то ситуация кардинально не изменилась. Вражеские войска по-прежнему продолжают наносить хаотические обстрелы по мирным кварталам Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях враг не перестает стрелять из артиллерии.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинской власти. Продолжается террор населения.

Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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