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На группу GNT, владельца зернового портового терминала "Олимпекс", подали иск за мошенничество

Кредитор GNT – Международный фонд INNOVATUS предполагает, что GNT мог использоваться в российском вторжении – для мошеннических продаж и кражи залога на 25 млн долл

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Аффилированная компания Innovatus Capital Partners ("Innovatus"), американская компания по управлению активами и инвестор в Украине, 19 декабря объявила, что подала уголовную жалобу о мошенничестве против GNT Group ("GNT"), которая владеет и управляет зерновым портовым терминалом Олимпекс в Одессе . Это произошло после расследования, которое обнаружило мошенническую продажу и кражу по меньшей мере на 25 миллионов долларов США зерна и других запасов, переданных в залог компании Innovatus для обеспечения займа GNT. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

На группу GNT, владельца зернового портового терминала "Олимпекс", подали иск за мошенничество

Порт. Фото: из открытых источников

В заявлении отмечается, что после дефолта GNT по кредиту, накануне российского вторжения, Innovatus продолжал поддерживать GNT, в частности, предлагал отсрочить выплаты кредита после вторжения и начала конфликта с Россией. Несмотря на поддержку Innovatus, GNT продолжала участвовать в схеме обмана, скрывая факт продажи зерна и других запасов. GNT также неоднократно отказывался предоставить инспекторам Innovatus доступ в складские помещения.

Действия GNT поставили под угрозу упорядоченную транспортировку зерна с одесского предприятия, являющегося критическим аспектом переговоров между Украиной, Россией и мировыми лидерами из-за его значения для глобальной продовольственной безопасности. Недавнее расширение Черноморской зерновой инициативы, позволившее частично возобновить экспорт украинского зерна, подчеркивает важность обеспечения эффективной, прозрачной и честной работы терминалов в регионе.

Ана Фирмато, управляющий директор Innovatus, сказала: "Использование GNT войны как средства хищения средств, которые им не принадлежат, ужасен. К сожалению, этот вид коррупции бьет по всем украинцам. Innovatus остается непоколебимым в нашем постоянном обязательстве инвестировать в страну и ее экономику".

Стоит отметить, Innovatus Capital Partners – инвестиционная компания из Нью-Йорка. Его инвестиционная стратегия финансирования сельского хозяйства, в первую очередь, сосредоточена на торговых потоках экспорта сельскохозяйственной продукции из Латинской Америки и Центрально-Восточной Европы. Операции обеспечены избыточным залогом основного товара, высоколиквидных торгуемых сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Товары включают первичное растениеводство (например, зерно, семена масличных культур) и товары первичной обработки (например, муку, пищевые масла, биотопливо). Innovatus является подписателем Принципов ответственного инвестирования, сети финансовых учреждений, поддерживаемой ООН.




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