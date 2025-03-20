На границе с Польшей могут возникнуть проблемы: что известно

С 24 марта 2025 г. в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей начнется ремонт цементобетонного покрытия. В этой связи будет введено частичное ограничение проезда транспортных средств полосой движения в направлении "въезд в Украину". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы Украины.

На границе с Польшей могут быть проблемы

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области, строительно-монтажные работы продлятся ориентировочно до 1 мая 2025 года.

По прогнозу, ограничения существенно не повлияют на трафик грузов из-за таможенного поста "Ягодин". Однако таможенники предлагают учесть это обстоятельство при планировании перевозок.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что до 10 тысяч хасидов могут прибыть сегодня, 20 марта, и в ближайшие дни в Лежайск на Подкарпатье в Польше, чтобы помолиться на могиле цадика Элимелеха в 238-ю годовщину его смерти. Евреи традиционно приедут из Европы, США, Канады и Израиля. По завершении молитвы некоторые из них покинут город и освободят место для других групп из-за ограниченных возможностей размещения. Об этом пишет "Польское радио".

Мэр города Кшиштоф Трембач сообщил, что больше всего гостей ожидают сегодня и в пятницу. Он добавил, что для города это большой организационный вызов:

"Есть два фонда в Лежайске, один планирует принять около восьми тысяч паломников, другой — более полутора тысяч. То есть суммарно это — около десяти тысяч, а это для нашего города — большой вызов. Не скрою, что мы уже больше месяца готовимся к их приезду, вместе с полцией, пожарными. Будем делать все, чтобы приезд туристов состоялся в Лежейске".



