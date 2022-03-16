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На границе с Молдовой мужчина спрятался в "упаковке малыша", чтобы сбежать из Украины (ФОТО)

Мужчину нашли пограничники при попытке пересечения границы с Молдовой

сегодня, 20:00
Автор:

Лиля Воробьева
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К каким только уловкам теперь не прибегают некоторые соотечественники, чтобы покинуть украинскую территорию и выехать на чужбину. На одном из украинских пропускных пунктов пограничники нашли соотечественника призывного возраста, влезшего в детскую "упаковку малыша". Сверху жена прикрыла его разными детскими вещами. Супруги с детьми выезжали в Молдову. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

На границе с Молдовой мужчина спрятался в "упаковке малыша", чтобы сбежать из Украины (ФОТО)

Мужчина хотел пересечь границу в "упаковке малыша" (фото: ГНСУ)

По обнародованной пресс-службой ведомства информации, во время пересечения границы сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили в салоне автомобиля бейби-бокс, в котором скрывался взрослый украинец. Водитель авто призналась, что это ее муж, отец двух ее детей, которого она таким оригинальным способом незаконно пыталась перевезти за границу.

На фотографиях можно увидеть, что мужчина влез в так называемую "упаковку малыша", которая находился на заднем сиденье авто. Сверху его замаскировали детскими вещами и игрушками.

На границе с Молдовой мужчина спрятался в ”упаковке малыша”, чтобы сбежать из Украины (ФОТО) - фото 2
На границе с Молдовой мужчина спрятался в ”упаковке малыша”, чтобы сбежать из Украины (ФОТО) - фото 3
На границе с Молдовой мужчина спрятался в ”упаковке малыша”, чтобы сбежать из Украины (ФОТО) - фото 4
На границе с Молдовой мужчина спрятался в ”упаковке малыша”, чтобы сбежать из Украины (ФОТО) - фото 5

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как сын и внук Софии Ротару хотели покинуть Украину. 7 марта, неподалеку от участка украинско-молдавской границы в районе города Могилев-Подольский украинскими пограничниками были задержаны 9 украинцев, которые пытались предпринять попытку незаконно перейти государственную границу Украины. В группе задержанных находились восемь граждан призывного возраста, сопровождал их так называемый "поводырь" — житель Молдовы. Все украинцы на лодке предпринимали попытку переправиться на молдавскую территорию. Пограничники всех задержали. Среди украинских "беженцев", которые хотели осесть в Молдове, на фотографиях можно узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука популярной украинской исполнительницы Софии Ротару.


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Источник: https://t.me/DPSUkr/1690
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