На Гавайях в контейнере с елками обнаружили неожиданное существо

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Slava Kot
На Гавайях праздничная атмосфера получила неожиданный поворот, когда работники магазина в городе Хило обнаружили 60-сантиметровую змею внутри транспортного контейнера с новогодними елками. Инцидент произошел при разгрузке праздничных деревьев, отправившихся на остров.
На Гавайях в контейнере с елками обнаружили змею
Как сообщило Министерство сельского хозяйства Гавайев (HDOA), сотрудники заметили большую рептилию среди деревьев и мгновенно закрыли контейнер во избежание побега змеи. На место происшествия прибыли инспекторы отдела карантина растений и изъяли змею.
Они идентифицировали рептилию как гоферовую змею — неядовитый вид, обычно обитающий на территории материковой части США. Эти рептилии могут достигать более 200 см в длину, а их добычей становятся мелкие птицы и грызуны, которых они душат обвивая своим телом.
После извлечения, змею поместили в карантин в городе Хило, откуда ее безопасно перевезут в Гонолулу. Между тем, инспекторы обыскали другие елки в контейнере, но других рептилий не обнаружили.
На Гавайях у змей нет естественных хищников, и они могут представлять угрозу исчезающим местным птицам, людям и мелким домашним животным.
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