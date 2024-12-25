На Гавайях в контейнере с елками обнаружили неожиданное существо

На Гавайях праздничная атмосфера получила неожиданный поворот, когда работники магазина в городе Хило обнаружили 60-сантиметровую змею внутри транспортного контейнера с новогодними елками. Инцидент произошел при разгрузке праздничных деревьев, отправившихся на остров.

На Гавайях в контейнере с елками обнаружили змею

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Гавайев (HDOA), сотрудники заметили большую рептилию среди деревьев и мгновенно закрыли контейнер во избежание побега змеи. На место происшествия прибыли инспекторы отдела карантина растений и изъяли змею.

Они идентифицировали рептилию как гоферовую змею — неядовитый вид, обычно обитающий на территории материковой части США. Эти рептилии могут достигать более 200 см в длину, а их добычей становятся мелкие птицы и грызуны, которых они душат обвивая своим телом.

После извлечения, змею поместили в карантин в городе Хило, откуда ее безопасно перевезут в Гонолулу. Между тем, инспекторы обыскали другие елки в контейнере, но других рептилий не обнаружили.

"Хотя инспекторы по карантину растений открывают каждый контейнер с поступающими новогодними елками и венками и проводят проверку, у нас нет ресурсов, чтобы проверить каждый предмет в каждом контейнере", — сказал руководитель HDOA Шэрон Херд и поблагодарил персонал магазина за скорую реакцию на змею.

На Гавайях у змей нет естественных хищников, и они могут представлять угрозу исчезающим местным птицам, людям и мелким домашним животным.

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