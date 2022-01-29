На Евгения Клопотенко заявили в полицию: что случилось

На известного кулинара Евгения Клопотенко зоозащитники написали заявление в правоохранительные органы. Об этом пишет издание Depo.

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

Как стало известно, из-за информации о сердце лося на кухне ресторатора Клопотенко зоозащитники заявили на него в полицию.

Как указывается в материале, поводом для заявления послужила сцена из интервью шеф-повара. Издание передает, что в нём он заявил, что имеет на кухне своего ресторана сердце лося.

Для справки: с 2017 года лось был занесён в Красную книгу Украины. Это означает, что его убийство является нарушением закона.

В ответ на поступившие обвинения в адрес повара, он заявил, что фраза о сердце лося была шуткой, а на его кухне есть только бобер и дикий кабан.

Издание пишет, что зоозащитники не верят кулинару, и напоминают, что ранее он делился ссылками на поставщика сердца лося.

Скриншот: depo

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинский депутат назвал вторжение России в Украину "освобождением".

Издание "Комментарии" сообщало о том, что назван простой способ стать немного счастливее. Один из опросов показал, что респонденты чувствовали себя более счастливыми, когда помогали другим, а не себе.

Читайте также о том, что война против Украины приведет к катастрофе — Amnesty International. Правозащитная организация обращает внимание на неоднократное нарушение законов войны российскими военными. Специалист предупредила не только об угрозе жизням людей, но и разрушениям гражданской инфраструктуры в случае вооруженного конфликта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!