logo

BTC/USD

37638.38

ETH/USD

2566.30

LTC/USD

109.49

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На Евгения Клопотенко заявили в полицию: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

На Евгения Клопотенко заявили в полицию: что случилось

Клопотенко говорит, что рассказ о сердце лося был шуткой

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

На известного кулинара Евгения Клопотенко зоозащитники написали заявление в правоохранительные органы. Об этом пишет издание Depo.

На Евгения Клопотенко заявили в полицию: что случилось

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

Как стало известно, из-за информации о сердце лося на кухне ресторатора Клопотенко зоозащитники заявили на него в полицию.

Как указывается в материале, поводом для заявления послужила сцена из интервью шеф-повара. Издание передает, что в нём он заявил, что имеет на кухне своего ресторана сердце лося. 

Для справки: с 2017 года лось был занесён в Красную книгу Украины. Это означает, что его убийство является нарушением закона.

В ответ на поступившие обвинения в адрес повара, он заявил, что фраза о сердце лося была шуткой, а на его кухне есть только бобер и дикий кабан. 

Издание пишет, что зоозащитники не верят кулинару, и напоминают, что ранее он делился ссылками на поставщика сердца лося. 

На Евгения Клопотенко заявили в полицию: что случилось - фото 2

Скриншот: depo 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинский депутат назвал вторжение России в Украину "освобождением". 

Издание "Комментарии" сообщало о том, что назван простой способ стать немного счастливее. Один из опросов показал, что респонденты чувствовали себя более счастливыми, когда помогали другим, а не себе. 

Читайте также о том, что война против Украины приведет к катастрофе — Amnesty International. Правозащитная организация обращает внимание на неоднократное нарушение законов войны российскими военными. Специалист предупредила не только об угрозе жизням людей, но и разрушениям гражданской инфраструктуры в случае вооруженного конфликта. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/sertse-losya-u-kievi-zayavili-v-politsiyu-na-evgena-klopotenka-video-202201291417845
Теги:
comments

Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 19:08

Правильно и сделали что заявили!!! Хоту вообще нужно запретить!!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!