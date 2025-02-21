На этой неделе в споре между Украиной и США может быть поставлена точка: о чем речь

Представители Украины и США стремятся преодолеть разногласия в соглашении по стратегическим полезным ископаемым. Работу над документом хотят завершить уже на этой неделе и тем самым поставить точку в вопросе разногласий по ключевым вопросам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, украинские чиновники обсудили вопросы полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом во время его визита в Киев.

Источники Bloomberg сообщили об этом на условиях анонимности, поскольку переговоры проходили за закрытыми дверями.

По их словам, предложение США предусматривало получение 50% доходов от продажи лицензий и других доходов с украинских полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство. В ответ Киев, мол, предложил изменения в соглашение, которые выгодны для обеих сторон.

Издание добавляет, что Владимир Зеленский после встречи с Келлогом заявил, что она "восстановила надежду" относительно соглашения об ископаемых. Хотя до этого украинский президент отклонил предложение США.

Согласно источнику Bloomberg, идеальным вариантом было бы подписание соглашения с участием президентов США и Украины. При том, что Зеленский настаивает на проведении встречи с Трампом перед его возможными переговорами с Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно не предусматривало никаких гарантий безопасности для Украины. Вроде бы американцы стремились получить наши ископаемые без каких-либо гарантий для Украины. Об этом пишет Washington Post. Как сейчас может развиваться ситуация? Не окажется ли так, что США теперь могут отказаться от продления помощи Украине, ссылаясь на неуступчивую позицию Киева? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



