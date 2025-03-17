На эти льготы имеет право каждый пенсионер, но не знает о них

Многие украинцы после ухода на пенсию даже не догадываются о преимуществах, которые им предоставляет государство. Пенсионное удостоверение позволяет получать скидки или пользоваться некоторыми услугами бесплатно.

Льготы для пенсионеров

Следовательно, в 2024 году право на пенсию имеют граждане, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 32 лет трудового стажа. После оформления пенсионного удостоверения они могут воспользоваться рядом социальных льгот.

В первую очередь, пенсионеры могут получить субсидии на коммунальные услуги. Их размер зависит от дохода и площади жилья. Впрочем, коммуналка для пенсионеров может быть даже бесплатной. Такую льготу могут получить пенсионеры из сельской местности, работавшие в областях образования, медицины или культуры.

Еще одна льгота, о которой, впрочем, все же знают большинство пенсионеров – это бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси), а также в пригородных электричках и автобусах. Также пенсионеры имеют право на бесплатную парковку на платных парковках.

И еще, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога, имеют скидку 50% на автострахование, если объем двигателя автомобиля не превышает 2500 куб. см. Кроме того, они имеют право на то, чтобы воспользоваться бесплатной юридической консультацией. Впрочем, в этом случае должно быть соблюдено условие – пенсия не должна превышать 4722 гривен.

Кстати, очень часто в частных маршрутках водители указывают количество льготных мест и требуют оплаты проезда у пенсионеров, если их больше. Впрочем, согласно Закону Украины "Об автомобильном транспорте", водитель обязан перевозить всех льготников без ограничений.

Кроме того, дополнительные льготы получают военные пенсионеры. К примеру, военнослужащие после 60 лет могут получить: 50-75% скидки на коммунальные услуги, а лица с инвалидностью в результате войны – 100% компенсации.

Дети войны, которым было меньше 18 лет во время Второй мировой войны, могут получить 14 дополнительных оплачиваемых дней отпуска и 25% скидки на коммунальные услуги. Кроме того, они имеют право на получение земельного участка для строительства. В случае нетрудоспособности такие граждане получают пособие в размере 100% средней зарплаты.

При этом следует помнить, чтобы оформить льготы, необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где получают самые высокие пенсии в Украине.



