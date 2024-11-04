На еще одном пункте пропуска можно забронировать время для пересечения границы

С 7 ноября международные пассажирские перевозчики, которые пользуются пунктом пропуска "Рава-Русская – Хребенное" на границе с Польшей, смогут пересекать границу в заранее выбранное время через систему есть Очередь. Это позволит перевозчикам более эффективно планировать время пересечения границы, сокращая ожидания в очередях. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Очередь на границе. Фото из открытых источников

Регистрация в новый тип очереди под названием "По расписанию" откроется 4 ноября в 12:00. Соответственно движение транспорта по бронированию времени начнется 7 ноября с 12:00. Перевозчики смогут зарегистрироваться и выбрать соответствующий слот для пересечения в соответствии с графиком движения.

Особенности нового типа очереди

Перевозчики, осуществляющие регулярные маршруты, смогут бронировать время в соответствии со своим официальным расписанием. Нерегулярные рейсы будут иметь доступ к слотам, которые остаются свободными или не были использованы перевозчиками на регулярных маршрутах. Это позволяет эффективно управлять потоком транспортных средств, уменьшая перегруженность на границе.

"Евчера" на международных пунктах пропуска

Система ЕЧЕРГА уже работает на 21 пункте пропуска из 28, в том числе на всех пунктах с Румынией и Словакией, а также на десяти с Молдовой и трех с Польшей. С расширением возможности бронирования времени на пункте "Рава-Русская – Позвоночное" количество пунктов пропуска с доступом к очереди достигнет 22.

Проект "Электронная очередь пересечения границы" осуществляется Министерством развития общин и территорий в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной таможенной службой, Укртрансбезопасностью и Государственной пограничной службой при поддержке USAID, UK Dev и Фонда Восточная Европа.