Товарооборот Украины достиг 72,6 млрд. долларов за 8 месяцев 2024 года и увеличился за август на 10,9 млрд. долларов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Китай. Фото: из открытых источников

В частности, отмечается, что за 8 месяцев в Украину импортировали товаров на $45,1 млрд ($6 млрд за август), а экспортировали – на $27,5 млрд. ($4,9 млрд). При этом налогооблагаемый импорт составил $37,8 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров, соответственно не облагаемый налогом — 16%.

Согласно сообщению, страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $8,9 млрд, Польша — $4,5 млрд и Германия — $3,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,1 млрд, Испанию — на $1,9 млрд, Китай — на $1,9 млрд.

Читайте на портале "Комментарии" — по информации Reuters, уже в октябре может состояться встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. Об этом в Пекине на открытии крупнейшего ежегодного мероприятия военной дипломатии Китая сообщил экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый.

Дипломат подчеркнул, что якобы отношения между Украиной и РФ улучшились, именно поэтому встреча между двумя президентами стала возможной. При этом он подчеркнул, что сейчас в Украине все ждут контактов, которые могут состояться между Зеленским и Си.

Агентство напоминает, что Пекин считает себя нейтральным по поводу войны России против Украины, но поддерживает тесные стратегические связи с Москвой и не присоединился к мирному саммиту, организованному Украиной в июне в Швейцарии.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим китайским коллегой в Пекине в июле, когда Зеленский планирует еще один возможный саммит в ноябре, на этот раз с участием России.



