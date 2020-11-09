На Донбассе возобновляется работа КПП: каких и когда

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Таисия Ерохина
С завтрашнего дня на Донбассе снова откроются все пункты пропуска, которые пришлось закрыть из-за опасной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает МВД Украины в своем Telegram-канале.
Так, 10 ноября в зоне ООС возобновят работу все КПВВ. На территории Донецкой области это четыре пункта: КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское". Тогда как в Луганской области снова будет работать КПВВ "Станица Луганская", а также пропуск будет осуществляться через недавно созданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".
Отмечается, что пункты будут работать ежедневно с 8:00 до 18:00.
При пересечении границы на подконтрольную правительству Украины территорию пограничники будут проводить температурный скрининг граждан. Все, кто находится на КПВВ, обязательно должны быть в защитной маске или респираторе, а также соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки.
Как ранее сообщалось, на Донбассе пройдут "республиканские" учения. Эксперты рассказали, есть ли риск эскалации.
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