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На Донбассе возобновляется работа КПП: каких и когда

В зоне ООС заработают семь пунктов пропуска

сегодня, 11:43
Автор:

Таисия Ерохина

С завтрашнего дня на Донбассе снова откроются все пункты пропуска, которые пришлось закрыть из-за опасной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает МВД Украины в своем Telegram-канале.

На Донбассе возобновляется работа КПП: каких и когда

Так, 10 ноября в зоне ООС возобновят работу все КПВВ. На территории Донецкой области это четыре пункта: КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское". Тогда как в Луганской области снова будет работать КПВВ "Станица Луганская", а также пропуск будет осуществляться через недавно созданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

Отмечается, что пункты будут работать ежедневно с 8:00 до 18:00.

При пересечении границы на подконтрольную правительству Украины территорию пограничники будут проводить температурный скрининг граждан. Все, кто находится на КПВВ, обязательно должны быть в защитной маске или респираторе, а также соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки.

Как ранее сообщалось, на Донбассе пройдут "республиканские" учения. Эксперты рассказали, есть ли риск эскалации.


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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/4950
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