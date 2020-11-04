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На Донбассе пройдут «республиканские» учения: есть ли риск эскалации

Эксперты рассказали, почему оккупанты решили провести совместные антиукраинские учения именно на следующей неделе

сегодня, 12:48
Автор:

Таисия Ерохина

На оккупированной части Донбасса боевики "ДНР-ЛНР" силами двух "республик" с 10 по 14 ноября готовятся провести совместные антиукраинские учения. Почему именно сейчас? Есть ли риск эскалации? Эксперты ответили на эти вопросы "Комментариям".

На Донбассе пройдут «республиканские» учения: есть ли риск эскалации

"Россия усиливает военное давление"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина уверена, что проведение подобных "учений" — часть тактики давления на украинскую сторону в Минском процессе.

"Так, сейчас Украина и РФ находятся снова в патовой ситуации, когда политически договориться не выходит. На этом фоне Россия усиливает военное давление: участились обстрелы, а так называемый режим тишины был снова откровенно нарушен в конце октября: есть раненые и погибшие с украинской стороны", – отмечает аналитик.

По мнению Марии Золкиной, концом режима тишина Россия пытается шантажировать Украину и вынудить к уступкам.

"На этом фоне параллельно Россия руками самопровозглашенных республик презентует свой "план действий" по имплементации Минска. Сегодня, 4 ноября, свой план действия должна предоставить украинская сторона, – подчеркивает аналитик. – А эти учения — только часть давления на Украину, тактика устрашения возможной эскалацией. Чтобы политически договариваться Украина была более готова".

"Нам надо усилить разведывательные мероприятия"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает, что проведение подобных учений в очередной раз доказывает – на оккупированном Донбассе действуют не просто отряды мифических боевиков, а реальные армейские подразделения. Они структурно входят в соединения 1 и 2 Армейских корпусов и подчинены Генштабу ВС РФ.

"Подобные учения в ОРДЛО проводились и раньше. Как правильно, в координации с вооруженными силами РФ, – подчеркивает эксперт. – В том или ином виде различные мероприятия по боевой подготовке оккупанты проводили весь год. А теперь как бы — финальный аккорд, где проверяющие из РФ оценят деятельность этих подразделений".

Опасность подобных учений, по мнению Влада Волошина, в том, что:

– любой подготовленный противник гораздо опаснее, чем необученный;

– под прикрытием учений оккупанты проведут перегруппировку сил и средств.

"Не факт, что вооружение потом вернется в места постоянной дислокации, – отмечает эксперт. – Нам надо усилить разведывательные мероприятия. Чего официально мы сделать не можем".

При этом серьезного обострения ситуации на фронте Влад Волошин в ближайшее время не прогнозирует.

Напомним, Резников оскандалился из-за слов о Донбассе-опухоли.


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