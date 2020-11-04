На Донбассе пройдут «республиканские» учения: есть ли риск эскалации

На оккупированной части Донбасса боевики "ДНР-ЛНР" силами двух "республик" с 10 по 14 ноября готовятся провести совместные антиукраинские учения. Почему именно сейчас? Есть ли риск эскалации? Эксперты ответили на эти вопросы "Комментариям".

"Россия усиливает военное давление"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина уверена, что проведение подобных "учений" — часть тактики давления на украинскую сторону в Минском процессе.

"Так, сейчас Украина и РФ находятся снова в патовой ситуации, когда политически договориться не выходит. На этом фоне Россия усиливает военное давление: участились обстрелы, а так называемый режим тишины был снова откровенно нарушен в конце октября: есть раненые и погибшие с украинской стороны", – отмечает аналитик.

По мнению Марии Золкиной, концом режима тишина Россия пытается шантажировать Украину и вынудить к уступкам.

"На этом фоне параллельно Россия руками самопровозглашенных республик презентует свой "план действий" по имплементации Минска. Сегодня, 4 ноября, свой план действия должна предоставить украинская сторона, – подчеркивает аналитик. – А эти учения — только часть давления на Украину, тактика устрашения возможной эскалацией. Чтобы политически договариваться Украина была более готова".

"Нам надо усилить разведывательные мероприятия"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает, что проведение подобных учений в очередной раз доказывает – на оккупированном Донбассе действуют не просто отряды мифических боевиков, а реальные армейские подразделения. Они структурно входят в соединения 1 и 2 Армейских корпусов и подчинены Генштабу ВС РФ.

"Подобные учения в ОРДЛО проводились и раньше. Как правильно, в координации с вооруженными силами РФ, – подчеркивает эксперт. – В том или ином виде различные мероприятия по боевой подготовке оккупанты проводили весь год. А теперь как бы — финальный аккорд, где проверяющие из РФ оценят деятельность этих подразделений".

Опасность подобных учений, по мнению Влада Волошина, в том, что:

– любой подготовленный противник гораздо опаснее, чем необученный;

– под прикрытием учений оккупанты проведут перегруппировку сил и средств.

"Не факт, что вооружение потом вернется в места постоянной дислокации, – отмечает эксперт. – Нам надо усилить разведывательные мероприятия. Чего официально мы сделать не можем".

При этом серьезного обострения ситуации на фронте Влад Волошин в ближайшее время не прогнозирует.

Напомним, Резников оскандалился из-за слов о Донбассе-опухоли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!