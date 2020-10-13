На Донбассе единственный открытый пункт пропуска прекратит работу

На Донбассе с 15 октября временно прекращается пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская", который сейчас является единственным открытым пунктом перехода в ОРДЛО. Об этом информирует штаб Операции объединенных сил.

Сообщается, что причиной стало масштабное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины.

"Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", — заявили в штабе.

Поэтому, чтобы не допустить распространения коронавируса, сохранить жизнь и здоровье граждан, было решено пока прекратить пропуск лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Запрет перехода будет действовать с 15 октября до конца месяца.

Отметим, что могут быть исключения. Так, при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, командующий ОС может позволить пропуск. К таким причинам относится, к примеру, смерть близких или срочная операция.

Как сообщалось, в ООН назвали дискриминационным требование установить мобильное приложение "Дий дома" для лиц, въезжающих на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на Донбассе. Раскритиковали и оккупационные власти, которые фактически "заморозили" пересечение линии разграничения. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, когда возможно (и возможно) восстановление нормального функционирования донбасских пунктов пропуска.

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