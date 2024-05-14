На Днепропетровщине фирма с орбиты мэра приобрела гостиницу по цене квартиры: СМИ раскрыли детали

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Кравцев Сергей
В Каменском на Днепропетровщине коммунальную гостиницу "Заря", которую считают "визитной карточкой" города передали в руки фирмы ООО "Трейд инвест холдинг", снизив первоначальную цену более чем вдвое. По странному совпадению, исторической основательницей этой компании является 77-летняя пенсионерка, приходящаяся матерью кума городского головы Андрея Билоусова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Стопкор"
Коммунальная гостиница "Заря" в Каменском
В материале говорится, что гостиница "Заря" в Каменском, построенная в 1970-х годах прошлого века, является своеобразной достопримечательностью города, но это не помешало мэрии передать ее в частные руки. После апгрейда бывший коммунальный объект превратился из заброшенного дома в современный комплекс с рестораном и апартаментами, где стоимость квадратного метра достигает 750 долларов.
Журналисты обращают внимание на то, что начальная цена с 11 млн резко снизилась до 5 млн. В итоге многоэтажную гостиницу продали всего за 1010 гривен за "квадрат". Примечательно, подчеркивают авторы "Стопкора", что по данным сайтов по продаже недвижимости, за 5 млн грн в Днепре можно приобрести 4-5-комнатную квартиру.
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