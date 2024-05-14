На Днепропетровщине фирма с орбиты мэра приобрела гостиницу по цене квартиры: СМИ раскрыли детали

В Каменском на Днепропетровщине коммунальную гостиницу "Заря", которую считают "визитной карточкой" города передали в руки фирмы ООО "Трейд инвест холдинг", снизив первоначальную цену более чем вдвое. По странному совпадению, исторической основательницей этой компании является 77-летняя пенсионерка, приходящаяся матерью кума городского головы Андрея Билоусова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Стопкор"

Коммунальная гостиница "Заря" в Каменском

В материале говорится, что гостиница "Заря" в Каменском, построенная в 1970-х годах прошлого века, является своеобразной достопримечательностью города, но это не помешало мэрии передать ее в частные руки. После апгрейда бывший коммунальный объект превратился из заброшенного дома в современный комплекс с рестораном и апартаментами, где стоимость квадратного метра достигает 750 долларов.

"Однако история приватизации гостиницы – достаточно скандальная. Компания "Трейд Инвест Холдинг", которая зарегистрирована на мать кума городского головы Александра Иванова – 77-летнюю Валентину, взяла "Зарю" в аренду в 2019 году по цене, значительно ниже рыночной, под видом проведения "неотъемлемых улучшений". А уже через полгода здание приватизировали – всего за половину оценочной стоимости", – отмечают авторы "Стопкора".

Журналисты обращают внимание на то, что начальная цена с 11 млн резко снизилась до 5 млн. В итоге многоэтажную гостиницу продали всего за 1010 гривен за "квадрат". Примечательно, подчеркивают авторы "Стопкора", что по данным сайтов по продаже недвижимости, за 5 млн грн в Днепре можно приобрести 4-5-комнатную квартиру.

"По данным местных медиа, ремонтные работы, которые якобы должны обосновать сниженную стоимость отеля, на самом деле начались только после его приватизации. А спустя еще несколько месяцев после приватизации компания "Трейд Инвест Холдинг" перепродала отель за 18 миллионов гривен, причем конечным бенефициаром фирмы-покупателя опять же выступила Валентина Иванова", – говорится в материале.







