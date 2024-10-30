На что украинцы тратят "Национальный кэшбек": детали

Программа "Национальный кэшбек" действует уже почти два месяца, и за это время к ней присоединились более 2,5 миллионов украинцев. Из них почти 1,5 миллиона уже активно совершают покупки, получая кэшбек за приобретенные товары. Всего более 646 тысяч граждан получили первые выплаты на общую сумму 37,2 миллиона гривен. Об этом сообщило издание "Телеграф".

Украинцы получили первые выплаты по программе кэшбэка: как это работает

В общей сложности к участию уже присоединилось 1475 производителей, которые предлагают около 297 тысяч наименований товаров — от продуктов питания до бытовой техники. Эти товары не только выгодны покупателям, но и обеспечивают значительный экономический эффект, ведь 40% каждой израсходованной гривны возвращается в бюджет через налоги.

Программа предусматривает возврат 10% стоимости приобретенных украинских товаров, но не более 3000 гривен в месяц. Средства можно получить за потребительские товары, кроме подакцизных. Это включает в себя лекарства, безалкогольные вина и медовые напитки. На услуги Кэшбека не распространяется, но полученные средства можно потратить на коммунальные услуги, поддержку ВСУ или покупку облигаций.

Чаще украинцы получают кэшбек за приобретение продуктов питания. В то же время программа может повлиять на спрос на товары, где традиционно доминирует импорт, такие как косметика или бытовая химия. Таким образом, "Национальный Кэшбэк" способствует поддержке местных производителей и уменьшению зависимости от импортируемых товаров.

Согласно данным исследования Gradus Research Company, 49% участников планируют использовать полученные средства для оплаты коммунальных услуг.

Читайте на портале "Комментарии" — В 2024 году Украина внедрила новую государственную инициативу — программу "Национальный кэшбек". Цель этой программы – стимулирование потребления отечественной продукции и поддержка национальных производителей в условиях экономического кризиса и войны. Суть программы состоит в том, что украинцы могут получить 10% стоимости приобретенных товаров, произведенных в Украине. В нашей статье мы подробно рассмотрим основные аспекты программы, условия, перспективы и влияние на экономику.