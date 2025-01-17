На Черниговщине двое мужчин отравляли пенсионеров и людей с инвалидностью, чтобы завладеть их квартирами

В течение нескольких лет двое злоумышленников устанавливали доверительные отношения с одинокими пенсионерами и людьми с инвалидностью, чтобы впоследствии переписать их жилье на свое имя, а затем отравить жертв смертельной дозой. Оперативники и следователи разоблачили организаторов этой преступной схемы и предотвратили убийство 66-летнего черниговца с недостатками зрения, сообщает Национальная полиция Украины.

Фото: Национальная полиция

Установлено, что двое мужчин, 44 и 34 лет, выбирали уязвимых лиц и побуждали их к совместному употреблению алкоголя. Они регулярно приносили спиртное, в которое добавляли токсичные вещества, включая метиловый спирт и сильнодействующие лекарственные средства. После этого они убеждали своих жертв оформить доверенность на право распоряжаться их недвижимостью. Получив нужные документы, злоумышленники прибавляли яд к алкоголю и заставляли владельцев имущества его употребить.

В ходе очередной попытки отравить жертву злоумышленников задержали оперативники при поддержке спецподразделения КОРД.

В ходе обысков у фигурантов обнаружили бутылки с ядовитыми спиртосодержащими жидкостями, медицинские препараты, документы на имущество (доверенности, завещания, договоры купли-продажи, пенсионные удостоверения), а также десятки банковских карт и мобильных телефонов. Кроме того, у задержанных было обнаружено огнестрельное оружие.

Следователи объявили подозрение злоумышленникам в покушении на убийство группой лиц по корыстным поводам, а также занимаются расследованием мошенничества в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Идет досудебное расследование, полиция выясняет всех потерпевших от деятельности этой преступной группы. Процессуальное руководство ведет Черниговская областная прокуратура.

Портал "Комментарии" уже писал, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух мужчин, которые по заказу российских спецслужб осуществляли поджоги в разных областях Украины. Злоумышленники имели криминальное прошлое и получали инструкции через Телеграмм-каналы для выполнения диверсионных актов, направленных на уничтожение важных объектов инфраструктуры.