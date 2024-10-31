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На Буковине СБУ сорвала шпионскую сеть: задержаны агенты ФСБ

СБУ задержала агентов ФСБ на Буковине: шпионы следили за военными поездами и подрывали мобилизацию

сегодня, 10:54
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Черновалова Кристина

На Буковине Служба безопасности Украины задержала двух мужчин, которые шпионили за поездами с военной техникой. Один из задержанных, 41-летний житель Черновицкой области, уже давно привлек внимание ФСБ. Его завербовали еще в 2015 году, а после начала полномасштабной войны он получил задачу собирать и передавать информацию об украинских военных.

На Буковине СБУ сорвала шпионскую сеть: задержаны агенты ФСБ

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Среди основных действий этого агента было отслеживание движения военных эшелонов и распространение кремлевской пропаганды о нелегитимности украинской власти. К своим действиям он также приобщил 35-летнего местного жителя, которому обещал помочь избежать мобилизации. Вместе они следили за поездами с военной техникой, а также агитировали мужчин призывного возраста уклоняться от службы.

На Буковине СБУ сорвала шпионскую сеть: задержаны агенты ФСБ - фото 2

СБУ задокументировала их действия и провела обыски, в ходе которых у них изъяли мобильные телефоны с поличным. На основе собранной информации правоохранители выдвинули агенту ФСБ обвинение в государственной измене, а его сообщнику — в незаконном распространении данных об ВСУ.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту ФСБ о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), а его приспешнику – по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" писали, что служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали еще шесть схем, позволявших мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации и нелегально уезжать за границу. В ходе операций, проведенных в Закарпатской, Львовской и Черкасской областях, были задержаны несколько организаторов этих сделок, среди которых врачи, злоупотреблявшие своим служебным положением.



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