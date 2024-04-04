На аукционе в Лондоне планируют продать книгу более чем за 2 млн долларов

В лондонском аукционном доме Christie's скоро состоится событие, уже привлекшее внимание коллекционеров и историков. Планируется, что на продажу будет выставлен "Кодекс Кросби-Шоена" – артефакт, датируемый III-IV веками нашей эры, который считается одной из старейших сохранившихся рукописей. Эксперты оценивают его стоимость в диапазоне от 2,6 до 3,8 миллиона долларов, что подчеркивает его важность как исторической и культурной реликвии.

В Лондоне на аукционе Christie's продадут одну из самых древних книг мира

"Кодекс Кросби-Шойена", написанный на папирусе на коптском языке, содержит текст Первого послания Петра и Книгу пророка Ионы, расположенные на 104 страницах. Он был создан в течение 40 лет одним писарем в одном из первых христианских монастырей Верхнего Египта. Каждый лист рукописи хранится между листами органического стекла, что свидетельствует не только исторической, но и культурной ценности этого артефакта.





Эудженио Донадони, старший специалист Christie's в отделе рукописей Средневековья и Возрождения, отметил, что сухой климат Египта способствовал сохранению этого чрезвычайного документа. Он также отметил уникальность этого издания, поскольку сохранившиеся книги III и IV веков крайне редки. Большинство важных христианских рукописей, обнаруженных в XIX и XX веках, были найдены именно в Египте благодаря его благоприятным климатическим условиям.

Продажа Кодекса Кросби-Шоена запланирована на 11 июня, и это событие уже вызвало значительный интерес в мировом сообществе. Ранее, в феврале прошлого года, на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке была выставлена на продажу старейшая почти полностью сохранившаяся еврейская Библия, старше 1100 лет, что также стало сенсацией среди коллекционеров.

Напомним, что аукционный дом Christie's вновь поразил мир, продемонстрировав, что искусство не просто сохраняет свою актуальность сквозь столетие, но продолжает вызывать бурю эмоций, оставляя незабываемый след в истории.