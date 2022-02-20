На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане

На Аллее небесной сотни и на Банковой возле Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста, посвященная годовщине трагических событий на Майдане. Активисты, которых собралось около четырех тысяч человек, требовали отставки президента, руководителей силовых ведомств, генпрокурора Ирины Венедиктовой, пишет УНН.



Активисты протестуют в Киеве, фото УНН

Участники акции требовали вернуть Донбасс и Крым Украине, а также расследовать события, приведшие в 2014 году к расстрелу более ста человек во время Революции достоинства.

Активисты настаивали на том, что главе государства следует проявлять большую решительность в вопросах возврата захваченных Россией территорий, отмены нерабочего Будапештского договора, а также настойчивость в расследованиях преступлений восьмилетней давности.

На митинге говорили о том, что в январе прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел, касающихся Революции достоинства. Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов во время событий на Майдане.

Митингующие требовали расследования дел, доведения до конца судебных разбирательств по Майдану, а также более активной защиты Украины от внешних угроз.







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