На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане

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Козлова Альбіна
На
Аллее небесной сотни и на Банковой возле Офиса президента в Киеве
состоялась акция протеста, посвященная годовщине трагических событий на
Майдане. Активисты, которых собралось около четырех тысяч человек,
требовали отставки президента, руководителей
силовых ведомств, генпрокурора Ирины Венедиктовой, пишет УНН.
Активисты протестуют в Киеве, фото УНН
Участники акции требовали вернуть Донбасс и Крым Украине, а также расследовать события, приведшие в 2014 году к расстрелу более ста человек во время Революции достоинства.
Активисты настаивали на том, что главе государства следует проявлять большую решительность в вопросах возврата захваченных Россией территорий, отмены нерабочего Будапештского договора, а также настойчивость в расследованиях преступлений восьмилетней давности.
На митинге говорили о том, что в январе прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел, касающихся Революции достоинства. Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов во время событий на Майдане.
Митингующие
требовали расследования дел, доведения до конца судебных разбирательств по Майдану, а также более активной защиты Украины от внешних угроз.
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