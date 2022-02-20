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На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане

В Киеве украинцы вышли на акцию протеста и требовали расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства

сегодня, 16:20
Автор:

Козлова Альбіна
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На Аллее небесной сотни и на Банковой возле Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста, посвященная годовщине трагических событий на Майдане. Активисты, которых собралось около четырех тысяч человек, требовали отставки президента, руководителей силовых ведомств, генпрокурора Ирины Венедиктовой, пишет УНН.

На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане

Активисты протестуют в Киеве, фото УНН

Участники акции требовали вернуть Донбасс и Крым Украине, а также расследовать события, приведшие в 2014 году к расстрелу более ста человек во время Революции достоинства.

Активисты настаивали на том, что главе государства следует проявлять большую решительность в вопросах возврата захваченных Россией территорий, отмены нерабочего Будапештского договора, а также настойчивость в расследованиях преступлений восьмилетней давности.

На митинге говорили о том, что в январе прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел, касающихся Революции достоинства. Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов во время событий на Майдане.

Митингующие требовали расследования дел, доведения до конца судебных разбирательств по Майдану, а также более активной защиты Украины от внешних угроз.

На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане - фото 2
На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане - фото 3
На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане - фото 4
На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане - фото 5
На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане - фото 6
На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане - фото 7
На Аллее небесной сотни активисты требовали расследования событий на Майдане - фото 8



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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1964625-zelenskogo-piketuvali-za-povilne-rozsliduvannya-podiy-na-maydani
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