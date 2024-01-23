Мы не имеем права тратить деньги на дорожные развязки, пока есть угроза, что по ним будут ездить россияне, – Александр Кацуба

Реалии третьего года полномасштабной войны требуют от правительства и местного самоуправления наконец полностью отказаться от ненужных для победы расходов. Об этом в своей колонке пишет предприниматель и эксперт по энергетике Александр Кацуба.



Украинский предприниматель Александр Кацуба

По мнению предпринимателя, чем больше идет война, тем важнее для страны, государства, украинского бизнеса и граждан мобилизовать все ресурсы на борьбу с врагом. Мы не можем рассчитывать, что наши партнеры покроют нам все наши военные и социальные нужды, обеспечат всем необходимым оружием, чтобы мы могли сконцентрироваться исключительно на войне и восстановлении страны после российских атак.

"Что касается государственного бюджета и местных бюджетов, то главным приоритетом является сокращение расходов, которые раздражают общество и сейчас просто не нужны", — подчеркивает Кацуба.

Клумбы и цветы, зеленые насаждения, строительство развязок, текущий ремонт в любом виде (ремонтировать надо либо капитально, либо никак) — все это должно уйти в прошлое. То же касается расходов государственного бюджета — государство должно вкладывать в медийные проекты только если они помогают ВСУ воевать, вкладывать в строительство дорог, только если это нужно для военной логистики или критического импорта и товарного экспорта.

Украина может сэкономить еще несколько десятков миллиардов гривен в год как минимум при оптимизации государственных расходов. По мнению эксперта, это поможет Украине более эффективно воевать и победить врага.



Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.





