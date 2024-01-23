logo

BTC/USD

38919.61

ETH/USD

2195.30

LTC/USD

64.49

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Мы не имеем права тратить деньги на дорожные развязки, пока есть угроза, что по ним будут ездить россияне, – Александр Кацуба
commentss НОВОСТИ Все новости

Мы не имеем права тратить деньги на дорожные развязки, пока есть угроза, что по ним будут ездить россияне, – Александр Кацуба

Александр Кацуба призвал отказаться от ненужных для победы расходов.

сегодня, 17:27
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Реалии третьего года полномасштабной войны требуют от правительства и местного самоуправления наконец полностью отказаться от ненужных для победы расходов. Об этом в своей колонке пишет предприниматель и эксперт по энергетике Александр Кацуба.

Мы не имеем права тратить деньги на дорожные развязки, пока есть угроза, что по ним будут ездить россияне, – Александр Кацуба

Украинский предприниматель Александр Кацуба

По мнению предпринимателя, чем больше идет война, тем важнее для страны, государства, украинского бизнеса и граждан мобилизовать все ресурсы на борьбу с врагом. Мы не можем рассчитывать, что наши партнеры покроют нам все наши военные и социальные нужды, обеспечат всем необходимым оружием, чтобы мы могли сконцентрироваться исключительно на войне и восстановлении страны после российских атак.

"Что касается государственного бюджета и местных бюджетов, то главным приоритетом является сокращение расходов, которые раздражают общество и сейчас просто не нужны", — подчеркивает Кацуба.

Клумбы и цветы, зеленые насаждения, строительство развязок, текущий ремонт в любом виде (ремонтировать надо либо капитально, либо никак) — все это должно уйти в прошлое. То же касается расходов государственного бюджета — государство должно вкладывать в медийные проекты только если они помогают ВСУ воевать, вкладывать в строительство дорог, только если это нужно для военной логистики или критического импорта и товарного экспорта.

Украина может сэкономить еще несколько десятков миллиардов гривен в год как минимум при оптимизации государственных расходов. По мнению эксперта, это поможет Украине более эффективно воевать и победить врага.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/groshi/oleksandr-kacuba-ukrayinska-ekonomika-na-voyennih-reykah-scho-mozhna-zrobiti-dlya-peremogi-2497741.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости