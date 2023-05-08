Мы направили 1 млн гривен в поддержку общественных организаций Украины, – Вадим Столар

Победители грантовой программы, объявленной Благотворительным фондом Вадима Столара, будут реализовывать проекты в поддержку военных и пострадавших в результате войны людей. В программе имели возможность принять участие неприбыльные организации, зарегистрированные в Украине. Между победителями будет распределен общий грантовый фонд программы в размере 1 миллиона гривен. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "УНН".

Благотворительный Фонд Вадима Столара





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Вадим Столар объясняет содержание грантовой программы и делится впечатлениями от первого этапа

Основатель Фонда Вадим Столар заявил, что они решили финансово поддержать организации, помогающие людям, пострадавшим от войны, и раненым защитникам.





Меценат отметил, что эта сфера была новой для команды Фонда, и их первая попытка была "тестовой". Однако после получения более 100 заявок на участие они поняли, что это требовалось. Вадим Столар также добавил, что подобные проекты в сотрудничестве с другими организациями помогают расширить команду единомышленников для достижения общих целей.

Организаторы программы Фонда Вадима Столара рассказали о нюансах

Волонтер Фонда Наталья Приходько рассказала, что отбор победителей среди всех желающих принять участие был сложным. Все заявки, полученные организаторами, показали настоящие проблемы украинцев.





Волонтеры объездили страну, чтобы лично познакомиться с авторами проектов и услышать их идеи. Победители были избраны среди инициатив, направленных на реабилитацию раненых защитников Украины, поскольку этот вопрос очень актуален из-за тяжелых боев.





Фонд Вадима Столара также проработал 20 заявок на получение продуктов для переселенцев. Организациям, приславшим запросы, будет предоставлено 10 тыс. продуктовых наборов в течение двух месяцев.

Участники, победившие в грантовом конкурсе Фонда Вадима Столара, прокомментировали событие.

В ОО УФРА из Ивано-Франковской области заявили, что имеют большой перечень необходимого оборудования, которое теперь смогут закупить, чтобы наладить качественную реабилитацию военнослужащих. В ОО "Пространство развития общин" из Черновицкой области подтвердили, что грант от Фонда Вадима Столара позволит достроить реабилитационный центр в больнице. Так же "Агентство экономического развития города Павлоград" ремонтирует палату местной больницы для реабилитации раненых. При поддержке грантовой программы процесс планируется завершить быстро.





"Ротари клуб Харьков "Нью Левел" намерена предложить уникальное решение. На грант Фонда Вадима Столара планируется создать первый в истории мобильный реабилитационный центр на колесах. Его будут отправлять на передовую, где будут проводиться профилактические мероприятия с бойцами.

Вадим Столар подчеркивает, что Фонд будет помогать людям до Победы Украины и имеет планы на послевоенное восстановление.

Вадим Столар отметил, что сегодня главными направлениями работы Фонда является помощь ВСУ, переселенцам, потерявшим дом, семьям, где война забрала одного из родителей. Он подчеркнул, что все эти направления приоритетны для Фонда и за ними будет вестись работа к Победе Украины.





Меценат также отметил, что Фонд готов к новым вызовам в послевоенное время, когда будет много работы по восстановлению страны.





“Мы уже вкладываем свои силы в это направление, уделяя большое внимание психологической и физической реабилитации украинцев. Нынешняя грантовая программа Фонда также относится к таким проектам. И я рад, что многие хотят помочь другим. Это вдохновляет и показывает, что украинцы – несгибаемая нация! Я уверен, что мы на правильном пути – пути к Победе Украины! – подытожил Вадим Столар.