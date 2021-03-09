МВД объявило в розыск бывшего ректора НАУ

Министерство внутренних дел Украины (МВД) объявило в розыск бывшего ректора Национального авиационного университета (НАУ) Владимира Исаенка, о чем сообщается на портале МВД в разделе "Розшук".



Владимир Исаенко. Фото из открытых источников

Исаенко был оглашен в розыск 23 февраля 2021 года, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Экс-ректора обвиняют в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников (ч. 1 ст. 172). Согласно данной статье ему грозит штраф, лишение права занимать определенные должности до 5 лет или исправительные работы до 2 лет.





Кроме того, на сайте НАУ сообщается, что Исаенко незаконно увольнял сотрудников, пока занимал должность ректора университета. Уволенных сотрудников восстановили в должностях в Национальном авиационном университете, а также выплатили им материальные компенсации за вынужденный прогул. В общей сложности НАУ выплатил пострадавшим 893 686,63 грн. Сейчас Исаенка обязали компенсировать эту сумму университету.

В рамках уголовного производства по факту незаконного увольнения сотрудников, счета и имущество Исаенко арестованы. Речь о двух земельных участках, гаражах, двух квартирах в Киеве (по 1/4 в каждой) и трех загородных домах.

Напомним, Исаенко уволили с должности ректора НАУ в октябре прошлого года. СМИ пишут, что его подозревают в организации коррупционных схем при зачислении в университет иностранных студентов, а также в закупке неработающих самолетов. Экс-ректора обвиняют в превышении служебных полномочий, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!