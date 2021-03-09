МВД объявило в розыск бывшего ректора НАУ

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Татьяна Веремеева
Министерство
внутренних дел Украины (МВД) объявило в розыск бывшего ректора Национального
авиационного университета (НАУ) Владимира Исаенка, о чем сообщается на
портале МВД в разделе "Розшук".
Владимир Исаенко. Фото из открытых источников
Исаенко был оглашен в розыск 23 февраля 2021 года, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Экс-ректора обвиняют в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников (ч. 1 ст. 172). Согласно данной статье ему грозит штраф, лишение права занимать определенные должности до 5 лет или исправительные работы до 2 лет.
Кроме
того, на
сайте НАУ сообщается, что Исаенко незаконно увольнял сотрудников, пока
занимал должность ректора университета. Уволенных сотрудников восстановили в должностях в Национальном авиационном университете, а также выплатили им материальные компенсации за
вынужденный прогул. В общей сложности НАУ выплатил пострадавшим 893 686,63 грн.
Сейчас Исаенка обязали компенсировать эту сумму университету.
В рамках уголовного производства по факту незаконного увольнения сотрудников, счета и имущество Исаенко арестованы. Речь о двух земельных участках, гаражах, двух квартирах в Киеве (по 1/4 в каждой) и трех загородных домах.
Напомним,
Исаенко уволили с должности ректора НАУ в октябре прошлого года. СМИ пишут, что
его подозревают в организации коррупционных схем при зачислении в университет
иностранных студентов, а также в закупке неработающих самолетов. Экс-ректора
обвиняют в превышении служебных полномочий, что привело к нецелевому
использованию бюджетных средств.
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