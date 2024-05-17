Мужчины смогут получить доступ к консульским услугам: что должны сделать

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел, завершается так называемая техническая пауза по вопросу приема новых заявлений на предоставление консульских услуг от мужчин призывного возраста.

Украинский паспорт

Там отмечают, что МИД Украины уже дал распоряжение дипломатическим учреждениям за границей, начиная с 18 мая возобновить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста.

Начиная с 23 апреля, именно с этого времени продолжалась так называемая техническая пауза, специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы. Кроме того, они внесли соответствующие изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

То есть, подчеркнули в МИДе, начиная с 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся/проживающие за границей, снова получат возможность подать заявления на получение консульских услуг.

"Согласно новому законодательству, наряду с документами, необходимыми для получения избранной консульской услуги, такие заявители должны также предоставить свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД)", — сообщают в МИД.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, где каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

Также в МИД обратили особое внимание на то, что для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение. Если документ старше 3 дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника.

Сосканировав код со смартфона заявителя, консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя и возможности получить консульскую услугу, добавили в МИД.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 23 апреля украинским мужчинам за границей перестали предоставлять консульские услуги.