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Мужчины смогут получить доступ к консульским услугам: что должны сделать

МИД с 18 мая возобновляет доступ украинским мужчинам к получению консульских услуг. В министерстве рассказали, какие документы они должны иметь, чтобы получить ту или иную услугу

сегодня, 20:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел, завершается так называемая техническая пауза по вопросу приема новых заявлений на предоставление консульских услуг от мужчин призывного возраста.

Мужчины смогут получить доступ к консульским услугам: что должны сделать

Украинский паспорт

Там отмечают, что МИД Украины уже дал распоряжение дипломатическим учреждениям за границей, начиная с 18 мая возобновить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста.

Начиная с 23 апреля, именно с этого времени продолжалась так называемая техническая пауза, специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы. Кроме того, они внесли соответствующие изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

То есть, подчеркнули в МИДе, начиная с 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся/проживающие за границей, снова получат возможность подать заявления на получение консульских услуг.

"Согласно новому законодательству, наряду с документами, необходимыми для получения избранной консульской услуги, такие заявители должны также предоставить свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД)", — сообщают в МИД.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, где каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

Также в МИД обратили особое внимание на то, что для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение. Если документ старше 3 дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника.

Сосканировав код со смартфона заявителя, консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя и возможности получить консульскую услугу, добавили в МИД.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 23 апреля украинским мужчинам за границей перестали предоставлять консульские услуги.




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Источник: https://mfa.gov.ua/consul/forua/rozyasnennya-mzs-shchodo-vidnovlennya-prijomu-zayav-na-otrimannya-konsulskih-poslug-dlya-okremih-kategorij-gromadyan?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1dK_2wK5LXo6OM8DQAJsjmbhAANPRBn1bC6oAC6VVshgVvldn9867lxig_aem_AaC58BacKu5aiYGRC
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