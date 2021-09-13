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Мужчина потерял 20 кг и обвинил в этом жену, подав на нее в суд

В резком похудении человек обвинил жену и потребовал развода через суд

сегодня, 13:50
Автор:

Хмільовська Інна

В индийском городе Хисар, штат Харьяна, суд одобрил заявление на развод мужчины, который потерял 20 килограмм в браке. Он обвинил в резком похудении жестокую и резкую жену и потребовал развода, сообщает Times of India.

Мужчина потерял 20 кг и обвинил в этом жену, подав на нее в суд

Развод, фото с открытых источников

Пара поженилась в 2012 году, в браке родилась дочь. Мужчина, чье имя не называется, утверждал, что его жена была зажигательной и расточительной и никогда не пыталась наладить отношения с его родственниками. По его словам, она часто устраивала ссоры по пустякам, из-за чего он чувствовал себя униженным перед семьей, но молчал, надеясь, что в будущем жена одумается. Но его поведение не изменилось.

Тогда индиец обвинил жену в жестокости, подал на нее в суд и заявил, что к браку он весил 74 килограмма, но с тех пор его вес снизился до 53 килограммов. Мужчина списывал потерю веса на последствия психологического насилия со стороны жены.

Обвиняемая настаивала на том, что всегда выполняла свои супружеские обязанности и с любовью и уважением обращалась с мужем. "Человек никогда не относился ко мне с любовью и нежностью. Напротив, он всегда был жесток ко мне. И я всегда была любезна с его родственниками", — написала женщина в заявлении. Она добавила, что человек и его родственники преследовали ее и требовали приданое.

В ходе судебного процесса выяснилось, что женщина покинула его в 2016 году и оставила ему дочь, с которой ни разу не хотела встретиться. Оказалось, что семья мужчины никогда не требовала приданого от индианки и даже оплатила его обучение после свадьбы. Женщина подавала апелляцию с просьбой отменить решение о разводе, но суд ее отклонил.

Напомним, известный украинский певец DZIDZIO разводится со своей женой, с которой он прожил в браке 20 лет. Поэтому певица Слава Хома рассказала в интервью журналистам "Фактов", как проходит их развода. SLAVIA призналась, что сейчас они с мужем живут отдельно. Паре пока не удалось решить все вопросы, касающиеся их развода . Певица призналась, что с юридической стороны процесс все еще продолжается. Почти бывшая жена артиста рассказала, что они с певцом общаются все реже, но это общение приносит дискомфорт.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/india/lost-20-kg-due-to-cruelty-says-man-gets-divorce/articleshow/86054579.cms
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