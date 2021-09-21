Мужчина обнаружил жуткое послание в стене, когда переехал в новый дом (ФОТО)

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Хмільовська Інна
Жуткая находка в новом доме напугала жителя английского Ливерпуля. В графстве Мерсисайд 32-летний учитель начальной школы Джонатан Льюис после переезда обнаружил кошмарную находку в стене своего дома. Об этом сообщает Liverpool Echo.
Мужчина обнаружил жуткое послание в стене, фото с открытых источников
Джонатан Льюис растерялся после зловещего предупреждения. 32-летний мужчина знал, что под лестницей в его новом доме в Уолтоне есть место, поэтому он подошел к стене с молотком и заглянул внутрь, только чтобы найти два глаза-бусинки, смотрящие на него.
Отодвинув еще часть гипсокартона, Джонатан понял, что старая тряпичная кукла держала записку, и в ней не было дружеских чувств.
Хотя в письме обозначена дата 80 лет назад. Но должно быть, это оставили люди, жившие там ранее. Видимо, жильцы решили подшутить, оставив записку, потому что бумага сравнительно новая.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, о жуткой находке в джунглях Мьянмы: местные жители нашли 40 трупов со следами пыток.
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