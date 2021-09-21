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Мужчина обнаружил жуткое послание в стене, когда переехал в новый дом (ФОТО)

Британец переехал в новый дом и нашел в стене куклу с жутким посланием

сегодня, 18:00
Автор:

Хмільовська Інна

Жуткая находка в новом доме напугала жителя английского Ливерпуля. В графстве Мерсисайд 32-летний учитель начальной школы Джонатан Льюис после переезда обнаружил кошмарную находку в стене своего дома. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Мужчина обнаружил жуткое послание в стене, когда переехал в новый дом (ФОТО)

Мужчина обнаружил жуткое послание в стене, фото с открытых источников

Мужчина обнаружил жуткое послание в стене, когда переехал в новый дом (ФОТО) - фото 2
Мужчина обнаружил жуткое послание в стене, когда переехал в новый дом (ФОТО) - фото 3

Джонатан Льюис растерялся после зловещего предупреждения. 32-летний мужчина знал, что под лестницей в его новом доме в Уолтоне есть место, поэтому он подошел к стене с молотком и заглянул внутрь, только чтобы найти два глаза-бусинки, смотрящие на него.

"Я разбил пустоту, замурованную штукатуркой, там, где у предыдущих владельцев находился холодильник, выходил провод, но я не знал, где он был подключен, поэтому я пробил кусок стены. Я пробил дыру размером с кулак, посветил в нее, а там сидела кукла с запиской", — рассказал мужчина.

Отодвинув еще часть гипсокартона, Джонатан понял, что старая тряпичная кукла держала записку, и в ней не было дружеских чувств. 

"Спасибо за освобождение! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому я их зарезала. Все, что они делали, это пели и веселились. Это было отвратительно. Я выбрала для них смерть, так что надеюсь, у вас есть ножи. Надеюсь, ты хорошо спишь", — написано в записке.

Хотя в письме обозначена дата 80 лет назад. Но должно быть, это оставили люди, жившие там ранее. Видимо, жильцы решили подшутить, оставив записку, потому что бумага сравнительно новая.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, о жуткой находке в джунглях Мьянмы: местные жители нашли 40 трупов со следами пыток.



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Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/teacher-knocks-through-wall-finds-21615028
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