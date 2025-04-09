Можно ли сейчас запустить в работу Запорожскую АЭС: что говорят в "Энергоатоме"

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) пока не готова к запуску в эксплуатацию из-за плохого технического состояния. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы правления "Энергоатома" Петр Котин, передает РБК-Украина.

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По его словам, состояние станции не разрешает произвести ее запуск, поскольку она не работает, и запустить ее в текущем состоянии невозможно. Котин подчеркнул, что в настоящее время ЗАЭС находится в таком состоянии, что ее эксплуатация невозможна.

ЗАЭС была захвачена русскими войсками сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. После оккупации станция стала военным объектом, на котором россияне разместили технику, боеприпасы и личный состав. Это стало серьезной проблемой безопасности как украинских, так и международных норм эксплуатации ядерных объектов.



Утрата контроля над ЗАЭС стала большим ударом для Украины, поскольку этот объект обеспечивал около 40% от общей электрогенерации атомными станциями страны, что эквивалентно 7,8 ГВт энергии. Также есть обеспокоенность по поводу нарушения безопасности на станции, ведь во время ее оккупации россияне неоднократно игнорировали международные требования по безопасности на атомных объектах, в частности, ЗАЭС трижды оказывалась на грани блекаута в ноябре 2024 года из-за перебоев в электроснабжении и технических неисправностей.

После захвата станции русские войска используют ее для хранения техники и размещения личного состава, нарушая правила безопасной эксплуатации. К примеру, в ноябре 2024 года станция оказалась на грани блекаута трижды.



Портал "Комментарии" писал, что в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Запорожская АЭС якобы является российским ядерным объектом, а потому невозможна передача контроля над электростанцией Украине или другому государству.