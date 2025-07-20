Может ли молния ударить через открытое окно: миф или реальная угроза

Во время летней грозы многие инстинктивно отходят от окон и делают это не зря. Несмотря на то, что стены и стекло полностью защищают нас в помещении, научные данные свидетельствуют, что риск поражения молнией в доме существует. Особенно если открыты окна, а вы находитесь рядом с ними.

Может ли молния ударить через открытое окно. Фото из открытых источников

Может ли молния ударить через открытое окно

Да, молния может ударить через окно, но это случается очень редко. Большинство современных окон изготовлены из стекла, которое является слабым проводником электричества. Вместо того чтобы проводить молнию, стекло треснет или взорвется от удара. То есть молния не "проходит" сквозь окно, а может попасть в него или в объекты поблизости, вызвав взрыв стекла и ранения обломками.

Однако опасность увеличивается, если окно открыто. В таком случае электрический разряд имеет меньше препятствий, чтобы попасть внутрь, хотя и тогда молния вероятнее всего "выберет" более короткий путь через заземленную электропроводку или металлические трубы.

Чем опасно стоять у окна во время грозы

Наибольшая угроза может быть даже не от удара молнии, а обломки стекла. Если молния попадет в дерево или объект поблизости и разряд "перепрыгнет" на ваш дом, это может привести к взрывной волне или электрическому разряду в стену или окно. Результатом такого может стать треснувшее или выбитое стекло, способное серьезно травмировать.

По данным Центра контроля заболеваний США, около трети травм, причиненных молнией, встречаются внутри помещений. Это связано с бытовыми металлическими конструкциями и электроприборами, которые производят электричество вглубь дома. В то время как через окна молния редко попадает в дома.

Как обезопасить себя от молнии во время грозы:

— Закройте окна и опустите жалюзи. Это минимизирует риск проникновения отломков стекла в случае удара молнии.

— Держитесь подальше от окон и дверей, лучше находиться в центральной части дома

— Не пользуйтесь водопроводом. Не мойте посуду, не принимайте душ или ванну. Молния может передаться через трубы

— Избегайте подключенных к сети устройств, которые могут стать проводниками тока, включая компьютеры, телевизоры, зарядные устройства.

Однако безопасно использовать мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты без зарядки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что астронавтка NASA Николь Айерс сфотографировала с МКС гигантскую красную молнию спрайт, которую ученые до сих пор не до конца понимают.

Также "Комментарии" писали, что олимпийский призер погиб от удара молнии во время отпуска.