Москва жестко поплатится: в Берлине поступили с резким ультиматумом для Путина

Германия призывает Россию согласиться на прекращение огня и предупреждает о серьезных последствиях в случае отказа. Как заявил представитель немецкого МИД Иоганн Вадефул, официальный Берлин ожидает, что Кремль наконец-то продемонстрирует готовность к деэскалации ситуации и дальнейшему диалогу с Украиной. Его слова приводит британское издание The Guardian.

Йоганн Вадефул. Фото: DW

По словам Вадефула, первым и ключевым шагом к мирным переговорам должно стать реальное прекращение огня со стороны РФ. Если Москва продолжит вооруженную агрессию и отвергнет предложения мира, Германия совместно с партнерами по ЕС и НАТО будет рассматривать новые пакеты санкций, а также усилит военную поддержку Украины, в частности поставками дополнительного вооружения.

Напомним, что в ночь на 11 мая российский лидер Владимир Путин фактически отказался от мирной инициативы, отклонив призывы к прекращению огня. Кремль предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к диалогу, однако подчеркнул, что первоочередным условием является полное прекращение боевых действий, которое должно начаться не позднее 12 мая. Это требование поддержали как США, так и ключевые европейские союзники, объединившиеся в условную "решительную коалицию".

Свою готовность выступить посредником между сторонами уже подтвердила Турция. Также специальный представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отметил, что переговоры имеют смысл только после фактической остановки огня на поле боя.

Портал "Комментарии" писал, что украинский блогер и аналитик Роман Шрайк прокомментировал последние дипломатические сигналы по поводу вероятного проведения переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

