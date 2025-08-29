logo

BTC/USD

111275

ETH/USD

4457.35

USD/UAH

41.26

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Москва и Китай теперь настоящие союзники: что впервые осуществили армии КНР и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва и Китай теперь настоящие союзники: что впервые осуществили армии КНР и РФ

РФ и Китай впервые провели совместное патрулирование подводных лодок в Тихом океане

29 августа 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия и Китай совершили первое совместное патрулирование подводных лодок в Тихом океане. В миссии приняли участие дизель-электрические субмарины, в том числе российская подводная лодка "Волхов", которая прошла около 2000 миль от базы во Владивостоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Москва и Китай теперь настоящие союзники: что впервые осуществили армии КНР и РФ

Россия и Китай впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Фото: из открытых источников

Маршрут патрулирования проходил через Японское и Восточно-Китайское моря.

Интересно, что официальный Пекин не подтвердил участие в миссии, однако государственное издание Global Times обнародовало сообщение со ссылкой на российскую сторону. Китайские эксперты назвали это свидетельством высокого уровня стратегического доверия между Москвой и Пекином.

"Совместные патрулирования и учения усиливают возможности обеих стран в сфере морской безопасности", — отметил военный аналитик Чжан Цзюньше.

В 2021 году китайские и российские корабли впервые провели совместное патрулирование вокруг Японии.

С тех пор совместные операции в Тихом океане стали ежегодными. В прошлом году к сотрудничеству присоединились также корабли Береговой охраны Китая и Пограничной службы России, которые патрулировали Берингово море вблизи границы с США.

Главная цель — "укрепление военно-морского сотрудничества и защита экономических интересов двух стран", отмечают российские пропагандистские СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — экспортный терминал Усть-Луга в сентябре будет работать на уровне около 350 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно половину его обычной мощности. Об этом говорится в материале "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – снижение российско-китайской торговли вызывает беспокойство путинских чиновников перед саммитом лидеров двух стран. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2025/08/28/asia/russia-china-joint-submarine-patrol-intl-hnk-ml
Теги:

Новости

Все новости