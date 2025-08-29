Москва и Китай теперь настоящие союзники: что впервые осуществили армии КНР и РФ

Россия и Китай совершили первое совместное патрулирование подводных лодок в Тихом океане. В миссии приняли участие дизель-электрические субмарины, в том числе российская подводная лодка "Волхов", которая прошла около 2000 миль от базы во Владивостоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Россия и Китай впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Фото: из открытых источников

Маршрут патрулирования проходил через Японское и Восточно-Китайское моря.

Интересно, что официальный Пекин не подтвердил участие в миссии, однако государственное издание Global Times обнародовало сообщение со ссылкой на российскую сторону. Китайские эксперты назвали это свидетельством высокого уровня стратегического доверия между Москвой и Пекином.

"Совместные патрулирования и учения усиливают возможности обеих стран в сфере морской безопасности", — отметил военный аналитик Чжан Цзюньше.

В 2021 году китайские и российские корабли впервые провели совместное патрулирование вокруг Японии.

С тех пор совместные операции в Тихом океане стали ежегодными. В прошлом году к сотрудничеству присоединились также корабли Береговой охраны Китая и Пограничной службы России, которые патрулировали Берингово море вблизи границы с США.

Главная цель — "укрепление военно-морского сотрудничества и защита экономических интересов двух стран", отмечают российские пропагандистские СМИ.

