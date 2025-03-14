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Мошенники восстанавливают свои прогнозы: теперь "18 часов без газа" вместо "без света"

Несмотря на обстрелы и разрушение инфраструктуры, газа хватает для всех граждан, и такие прогнозы это лишь попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

сегодня, 15:45
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Клименко Елена

Военный и политолог Кирилл Сазонов решительно раскритиковал недавние заявления экспертов по поводу вероятных перебоев с газоснабжением в Украине, сравнив их с предварительными ложными прогнозами об отключении электричества.

Мошенники восстанавливают свои прогнозы: теперь "18 часов без газа" вместо "без света"

Отключение света. Фото: РБК-Украина

"То же снова: нас пугают, что мы замерзнем. И снова эти абсурдные прогнозы звучат от того же Александра Харченко, который в прошлом году кричал о 18 часах без электричества. Он бродил по эфирам, рисуя апокалиптические картины, чтобы заставить украинцев тратить последние средства на генераторы", — заметил

Политолог подчеркнул, что Харченко, один из основных распространителей таких предупреждений, не понес никакого наказания за свои прогнозы и даже не извинился за ложную информацию. Сейчас этот эксперт снова пытается испугать людей новыми безосновательными заявлениями о возможных перебоях с газом.

"Человек, который распространяет эти абсурдные прогнозы по дефициту газа, делает это либо по инструкциям врага, либо просто для того, чтобы привлечь внимание и посеять панику среди людей", — подчеркнул Сазонов/

Он также добавил, что, несмотря на обстрелы и разрушение инфраструктуры, газа хватает для всех граждан, и такие прогнозы это лишь попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

Портал "Комментарии" уже писал, что в результате атаки 12 марта около 10 тысяч человек на Северном и частично — Южном жилмассивах Днепра остались без света и воды. Об этом заявил городской олова Борис Филатов. Среди прочего чиновник отметил, что коммунальщики с утра на месте. Расчищают территорию, затягивают выбитые окна пленкой и снимают замеры для установки новых.



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Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/15462
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