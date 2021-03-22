Мошенники пользуются пандемией коронавируса и обманывают украинцев - как не попасть в ловушку

В Украине придумали новый способ мошенничества. На этот раз аферисты решили воспользоваться страхом людей перед коронавирусом. Об этом говорится расследовании OBOZREVATEL.

Мошенники наживаются на коронавирусе: рассказываем как. Фото: headphone-review.ru

Граждане звонят от имени родственников якобы больных COVID-19 и сообщают, что ситуация критическая, нужно применять немедленное платное лечение. Соответственно далее мошенники играют на чувствах и выманивают кругленькую сумму.

Взволнованные люди верят и перечисляют средства. Однако потом оказывается, что из родственников никто не болел и не просил помощи.

Звонят обычно от имени врачей в любой период времени.

Чтобы в панике не отдать свои деньги, стоит быть бдительным. Сначала проверьте информацию — спросите имя и фамилию, возраст, вид вашего родственника. Также стоит уточнить в какой именно больнице лежит больной. Сначала нужно отойти от шока, чтобы принять трезвое решение. Если есть номер — позвоните самом родственнику.

Даже если вы доверились и перечислили мошенникам хотя бы маленькую сумму, следует немедленно обратиться в полицию. Лучше всех эту проблему решит именно киберполиция.

Напомним, что мошенники пользуются персональными данными украинцев и берут большие суммы кредитов. Как не попасть впросак и сохранить деньги и нервы, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шопинга. С наступлением пандемии коронавируса шопинг в интернете приобрел еще большую популярность среди украинцев. Конечно, это не могло не порадовать мошенников, которые каждый раз придумывают еще более изощренные способы обманом выманить деньги из карманов покупателей. В киберполиции дали рекомендации, которых следует придерживаться во время шоппинга в Сети, читайте их здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!