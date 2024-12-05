Мошенники нашли слабое место Apple: сможете ли вы защитить свой ID

Apple предупредила пользователей о новой угрозе: киберпреступники используют фальшивые электронные письма, чтобы воровать данные аккаунтов. В сообщениях, которые выглядят как официальные, говорится, что ваш Apple ID приостановлен, и для восстановления нужно срочно перейти по ссылке.

Как распознать фейковые письма от Apple и защитить свой Apple ID

Как отмечает издание TechRadar , эти письма выглядят максимально правдоподобно. Мошенники используют логотипы Apple, фирменные шрифты и цвета, чтобы не вызывать подозрений. В тексте обычно указывается, что у вас есть ограниченное время для действий, побуждающих пользователя перейти по ссылке и ввести свои данные.

Однако эта ссылка ведет на поддельную страницу входа. Если вы введете там логин и пароль, мошенники получат доступ к вашему Apple Account (ранее Apple ID). Это может привести к потере данных, доступу к iCloud или даже вашим финансам, если привязаны карты.

Apple напоминает, что компания не рассылает подобные сообщения. Все официальные письма отправляются только по адресам, которые заканчиваются на @email.apple.com . Кроме того, обращайте внимание на детали: с обновлениями iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11 Apple ID переименовали в Apple Account. Если в письме используется старое название, это может являться признаком мошенничества.

Чтобы дополнительно защитить свои устройства, Apple создала специальный Lockdown Mode . Это режим повышенной защиты для тех, кто считает себя хакерской целью или столкнулся со шпионским программным обеспечением. При подозрении компания рекомендует активировать этот режим, чтобы минимизировать риски.

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