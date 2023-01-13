Мошенники-архитекторы взломали электронную систему, чтобы легализовать незаконные застройки - СБУ

Через несанкционированный доступ к Единой государственной е-системе в сфере строительства, высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов и органы государственной власти, местного самоуправления, а также члены отдельных коммерческих структур пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов. Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк на совместном брифинге с Вицепремьер-министром – Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Мошенники-архитекторы взломали электронную систему. Фото из открытых источников

В СБУ объясняют, что речь идет о киберзламе, который мог бы узаконить сотни "проблемных" застроек, которые были возведены с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена, поэтому злоумышленникам не удалось взломать электронную систему. Злоумышленники, установили в СБУ, пытались незаконно получить деньги из-за подделки и продажи разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм.

Также служба безопасности заявляет, что выявила схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в систему, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию "аттестованного" архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.

"Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить имеющиеся пробелы в электронной системе", — отметили в СБУ.

В свою очередь, — министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что благодаря созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства государство экономит 3 миллиарда гривен ежегодно. Кроме того, дальнейшая ее работа позволит предотвращать и выявлять еще больше противоправных схем в строительной сфере и сэкономить рекордные миллиарды. Он также добавил, что цифровизация строительной сферы в Украине лежит в основе реформы градостроительства и законопроекта 5655, недавно принятого парламентом.

По словам министра, реформа позволит прозрачно и качественно следить за всеми этапами градостроительства и не допускать схемы и какой-либо коррупционной составляющей.

Напомним, ранее члены Национального союза архитекторов активно критиковали реформу градостроительства и законопроект 5655. В свою очередь, его поддержали Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Всеукраинская ассоциация общин, Торгово-промышленная палата и многое других представителей бизнеса и экспертных сред.

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