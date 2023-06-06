Моряки массово судятся с Кабмином из-за скандального постановления

Моряки массово судятся с Кабмином из-за проблематичного постановления реформирования отрасли. К моменту рассмотрения одного из дел Фемида приостановила действие реформы — ее же авторы блокируют решения и разворачивают информационную войну.

Моряки жалуются на проблемы из-за нового постановления

Речь идет о постановлении №1499 от 30 декабря 2022 года. Она была пролоббирована Министерством инфраструктуры в интересах подконтрольной ему Администрации судоходства. Фактически этим документом недавно назначенная новая верхушка этой администрации решила перечеркнуть прежнюю систему дипломирования и образования. Эксперты утверждают, что речь идет об агрессивном захвате огромного рынка в крайне сжатые сроки.

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Поэтому сам документ постановления получил огромное количество пробелов и нарушений различных плоскостей действующего законодательства. Тысячи моряков упустили возможность получить подтверждение легальных документов удаленно через старый электронный кабинет. Из-за этого коллапса в суды полетела целая стая исков. В рамках одного из них 31 мая Киевский окружной административный суд удовлетворил ходатайство и приостановил на время рассмотрения действие скандального постановления и пока работать по старым правилам. Но Администрация судоходства не подчинилась, чем полностью парализовала дипломирование моряков, рассказал истец — глава "Организации ветеранов флота" и член правления "Ассоциации морских капитанов Одессы" Олег Пастернак.

"Своим решением суд временно, на время рассмотрения дела, запретил Администрации судоходства выполнять функции. Подчеркиваю — исключительно в рамках постановления №1499, противоречащих Конвенции НДПИ, действующему украинскому законодательству и общеправовым принципам! Администрации судоходства необходимо было немедленно начать работу комиссии, которая постановления Кабинета Министров Украины № 1499. Однако оно заблокировало доступ морякам к экзаменам", — рассказал он.

Само постановление еще до принятия критиковали в НАПК, Минюсте и т.д. Но это не остановило авторов и лоббистов Министерства инфраструктуры. Как результат — сразу после вступления в силу документ создал много проблем. Он имел ряд как примитивно-технических ошибок, так и грубых нарушений Конституции и международных нормативов.

"Например, перепутали названия должностей и совсем забыли о рядовых членах экипажа. Таким образом, уже полгода рядовые и штурманы не могут получить свои документы. По моему мнению, руководителям Министерства, Администрации судоходства, приближенным к ним общественным организациям и другим органам наплевать на суть нормативно-правового акта или на долю моряков", — уверен Олег Пастернак.

При этом он напомнил, что подобные попытки реформирования были неоднократно и в прошлом. Хотя международные морские органы (ИМО) прямо отвечали, что в этом нет нужды. Активная фаза попыток перераспределения рынка под видом реформы началась еще в 2020 году.

"29.04.2020 постоянным представителем Украины в Международной морской организации (ИМО) было уведомлено МИД, Мининфраструктуры и Администрацию судоходства о том, что Украина полностью выполняет все требования Конвенции НДПИ. После этого была попытка пролистать все с ног на голову министром Криклием, которая тоже подавалась под видом "победы" и "приведение законодательства в соответствие с Конвенцией НДПИ". В результате чего были признаны незаконными почти идентичные постановлению № 1499 нормативные акты, реформировавшие систему дипломирования – постановление Кабинета Министров № 739, приказы МИУ № 614 и № 201" , – вспоминает глава "Организации ветеранов флота".

Пока ситуация сложилась абсурдная, но очень опасная. После отмены постановлением 1499 года предыдущего электронного кабинета, тысячи моряков получили непонятные отказы в удаленном подтверждении своих документов через новый сайт по верификации. Этот государственный ресурс каким-то образом подтвердил сделанные в графическом редакторе фейковые дипломы капитана и старпома в процессе журналистского эксперимента "5 канала".

На вопросы и отчаяние моряков в Администрации судоходства ответили, что не могут быть уверены в легальности документов, полученных до обновления их руководства абсолютно законным путем. Потому их нужно практически перерабатывать, при этом удаленный формат не подходит. Это создало огромные проблемы находящимся за рубежом морякам, в том числе и непосредственно в рейсах. Когда суд удовлетворил ходатайство Олега Пастернака, процесс дипломирования абсолютно замер. Сам истец считает своеобразным шантажом и жалуется на информационную атаку на суд со стороны оппонентов.

"По моему мнению, руководителям Министерства, Администрации судоходства, приближенным к ним общественным организациям и другим органам наплевать на суть нормативно-правового акта или на судьбу моряков. Считаю, что они давят на суд, на истца, публикуя всевозможные гадости в имеющихся пабликах. негативные правовые последствия.Также они давят на общество по принципу "кто громче кричит — за тем и правда", дополняя все это тезисами о якобы нелегитимном суде.В любой правовой стране подобного рода заявления были бы убийственными для дальнейшей карьеры руководителя государственного органа", — заверил Олег Пастернак.

Следует заметить, что на фоне этого коллапса и проблем с дипломированием сетью набирает популярность тезис моряков об изменении страны оформления или даже гражданства. Мол, Польша, страны Балтии и другие уже формируют ускоренные процедуры под украинских моряков, учитывая кризис.