Моряки массово судятся с Кабмином из-за скандального постановления

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Slava Kot
Моряки массово судятся с Кабмином из-за проблематичного постановления реформирования отрасли. К моменту рассмотрения одного из дел Фемида приостановила действие реформы — ее же авторы блокируют решения и разворачивают информационную войну.
Моряки жалуются на проблемы из-за нового постановления
Речь идет о постановлении №1499 от 30 декабря 2022 года. Она была пролоббирована Министерством инфраструктуры в интересах подконтрольной ему Администрации судоходства. Фактически этим документом недавно назначенная новая верхушка этой администрации решила перечеркнуть прежнюю систему дипломирования и образования. Эксперты утверждают, что речь идет об агрессивном захвате огромного рынка в крайне сжатые сроки.
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Поэтому сам документ постановления получил огромное количество пробелов и нарушений различных плоскостей действующего законодательства. Тысячи моряков упустили возможность получить подтверждение легальных документов удаленно через старый электронный кабинет. Из-за этого коллапса в суды полетела целая стая исков. В рамках одного из них 31 мая Киевский окружной административный суд удовлетворил ходатайство и приостановил на время рассмотрения действие скандального постановления и пока работать по старым правилам. Но Администрация судоходства не подчинилась, чем полностью парализовала дипломирование моряков, рассказал истец — глава "Организации ветеранов флота" и член правления "Ассоциации морских капитанов Одессы" Олег Пастернак.
Само постановление еще до принятия критиковали в НАПК, Минюсте и т.д. Но это не остановило авторов и лоббистов Министерства инфраструктуры. Как результат — сразу после вступления в силу документ создал много проблем. Он имел ряд как примитивно-технических ошибок, так и грубых нарушений Конституции и международных нормативов.
При этом он напомнил, что подобные попытки реформирования были неоднократно и в прошлом. Хотя международные морские органы (ИМО) прямо отвечали, что в этом нет нужды. Активная фаза попыток перераспределения рынка под видом реформы началась еще в 2020 году.
Пока ситуация сложилась абсурдная, но очень опасная. После отмены постановлением 1499 года предыдущего электронного кабинета, тысячи моряков получили непонятные отказы в удаленном подтверждении своих документов через новый сайт по верификации. Этот государственный ресурс каким-то образом подтвердил сделанные в графическом редакторе фейковые дипломы капитана и старпома в процессе журналистского эксперимента "5 канала".
На вопросы и отчаяние моряков в Администрации судоходства ответили, что не могут быть уверены в легальности документов, полученных до обновления их руководства абсолютно законным путем. Потому их нужно практически перерабатывать, при этом удаленный формат не подходит. Это создало огромные проблемы находящимся за рубежом морякам, в том числе и непосредственно в рейсах. Когда суд удовлетворил ходатайство Олега Пастернака, процесс дипломирования абсолютно замер. Сам истец считает своеобразным шантажом и жалуется на информационную атаку на суд со стороны оппонентов.
Следует заметить, что на фоне этого коллапса и проблем с дипломированием сетью набирает популярность тезис моряков об изменении страны оформления или даже гражданства. Мол, Польша, страны Балтии и другие уже формируют ускоренные процедуры под украинских моряков, учитывая кризис.
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