«Морричсервис» запускает новые услуги для моряков: что нужно знать

Украинские моряки теперь могут получать свои квалификационные документы, оформленные через портал Действие, в сервисных центрах "Морречсервис" в Киеве и Одессе. Эта услуга, введенная согласно постановлению Кабинета Министров, значительно упрощает процесс получения документов. Квалификационные удостоверения можно получить без предварительной записи и без задержек.

«Морричсервис». Фото: Ministry.for.development

Новый формат получения квалификационных документов

Согласно нововведениям, документы моряка, оформленные через портал Действие, можно забрать в центрах "Морричсервис" в Киеве и Одессе. Для этого при подаче заявления на портале следует указать удобный пункт получения, а при необходимости – уполномоченное лицо, которое заберет документы.

Процедура выдачи и необходимые документы

Получить готовые документы можно без предварительной записи по рабочему графику сервисных центров (понедельник – пятница, с 9:30 до 17:30). Услуга платная, оплата производится на месте. Для получения квалификационного документа необходимо иметь оригинал удостоверяющего личность, квитанции об оплате, фотографии 3,5х4,5 см и другие дополнительные документы (в случае получения документов уполномоченным лицом).

Где можно получить готовые документы

В настоящее время моряки могут забрать свои документы:

в Киеве – в Администрации судоходства и центре "Морречсервис";

в Одессе – в "Морречсервисе" (Администрация судоходства в Одессе продлит выдачу до конца года).

Моряки за границей также могут заказать документы через Действие с возможностью выбора уполномоченного лица для получения.

Преимущества онлайн-сервисов для моряков

Моряки уже активно пользуются услугами портала Действие, подавая заявления на получение или подтверждение квалификации, записываясь на компьютерное тестирование CES 6.0 или подавая жалобы. С начала запуска сервиса было выдано более 35 760 документов, в том числе дипломов и свидетельств специалистов, а 7000 моряков подали заявки на прохождение экзамена CES 6.0.





Цифровизация процессов дипломирования обеспечивает быстрое получение документов моряками из любой точки мира, сводя коррупционные риски к минимуму и сокращая время оформления в три раза.