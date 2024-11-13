«Морричсервис» запускает новые услуги для моряков: что нужно знать

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Амбарцумян Анна
Украинские моряки теперь могут получать свои квалификационные документы, оформленные через портал Действие, в сервисных центрах "Морречсервис" в Киеве и Одессе. Эта услуга, введенная согласно постановлению Кабинета Министров, значительно упрощает процесс получения документов. Квалификационные удостоверения можно получить без предварительной записи и без задержек.
«Морричсервис». Фото: Ministry.for.development
в Киеве – в Администрации судоходства и центре "Морречсервис";
в Одессе – в "Морречсервисе" (Администрация судоходства в Одессе продлит выдачу до конца года).
Моряки за границей также могут заказать документы через Действие с возможностью выбора уполномоченного лица для получения.
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