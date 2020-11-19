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Главная Новости Общество события Морозно и без осадков: прогноз погоды в Украине на четверг, 19 ноября
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Морозно и без осадков: прогноз погоды в Украине на четверг, 19 ноября

Укргидрометеоцентр подготовил прогноз на предпоследний рабочий день, 19 ноября

сегодня, 06:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

В четверг, 19 ноября, в Украине будет морозно. 

Морозно и без осадков: прогноз погоды в Украине на четверг, 19 ноября

На севере страны, в центральных областях, в том числе в столице Украины, с утра и вечером ожидаются заморозки до -3 градусов по Цельсию. Днем потеплеет до +4 градусов. 

В западной части страны температура будет держаться невысокая, но без заморозков. Небо будет покрыто облаками, осадков не обещают. Температура воздуха в ночное время составит от 1 до +3°, днем от +7° до + 9°.

На востоке Украины будет наиболее морозно, ночью местами температура опустится до -14 градусов. Днем же колебания температуры составят от -1 до +3. 

В Киеве 19 ноября ночью будет от -1 до -3° мороза, днем температурный столбик будет колебаться на показателях 2-4° тепла.  

Наши предки считали, что в сегодня не желательно ни брать в долг, ни занимать. Также, из наблюдений наших прародителей, лучше воздержаться от мяса и животной пищи — возможны проблемы со здоровьем. Кроме того, постарайтесь сегодня не сквернословить.

По погодным приметам известно, что если в этот день идет снег, будущая зима будет снежной. Если нет ветра, можно ждать похолодания. А вот если пернатые купаются в лужах — это к потеплению. 

Морозно и без осадков: прогноз погоды в Украине на четверг, 19 ноября - фото 2

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