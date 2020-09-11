kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.09.2020

BTC/USD

10329.78

ETH/USD

369.74

LTC/USD

48.71

НБУ 11.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Монополизация самоуправления главой Киевсовета арбитражных управляющих может повлечь крах реформы банкротства
commentss НОВОСТИ Все новости

Монополизация самоуправления главой Киевсовета арбитражных управляющих может повлечь крах реформы банкротства

Стали известны подробности конфликта в среде арбитражных управляющих

сегодня, 18:17
Автор:

Станислав Молчанов

Эксперты в сфере банкротства напомнили о необходимости соблюдения принципов коллегиальности, независимости и непредвзятости при формировании саморегулирования профессии. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "Зеркало Недели".  

Монополизация самоуправления главой Киевсовета арбитражных управляющих может повлечь крах реформы банкротства

Профессия арбитражных управляющих переживает период становления. В рамках реформы в сфере банкротства создана Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и ее региональные органы, которая задекларировала готовность перенять полномочия Минюста по регулированию деятельности арбитражных управляющих.

Однако, в конце августа в среде арбитражных управляющих возник конфликт.

Глава Киевского совета НААУ Сергей Боярчуков обнародовал детали дела о банкротстве одного из предприятий, обвинив свою коллегу – Светлану Демину - в непрофессионализме. Демина в ответ раскритиковала Боярчукова за нарушение норм этики.

В профессиональной среде этот конфликт вызвал резонанс. Боярчукова обвиняют в нарушении устава организации, Кодекса этики и стандартов профессии, а также – разглашении конфиденциальной информации. Кроме того, выяснилось, что юридическая фирма Боярчукова представляет интересы основного кредитора обанкротившегося предприятия, поэтому имеет место и конфликт интересов.

На ситуацию отреагировали и эксперты рынка. По мнению эксперта по вопросам банкротства Игоря Николаева, такие случаи могут отдалить или сделать невозможной перспективу делегирования государством полномочий по регулированию профессии в пользу СРО. "Если профессия не способна решать свои проблемы, то ни о каком делегировании полномочий не может быть и речи. И судьба ассоциации будет предрешена – вырождение до статуса обычной общественной организации, которых тысячи", - убежден эксперт.

Заместитель главы Национальной ассоциации арбитражных управляющих Александр Бондарчук считает, что преждевременно делать далеко идущие выводы о способности АУ к самоуправлению по единичным случаям, однако игнорировать их тоже нельзя. "Это сообщество профессионалов своего дела, и любые попытки использовать Ассоциацию как инструмент в частной борьбе – недопустимы. На одном из ближайших заседаний Совета НААУ мы рассмотрим этот вопрос", - заявил господин Бондарчук.

Напомним, международные эксперты оценили судебную реформу в Украине времен Порошенко.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!