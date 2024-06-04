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Monobank подарил дом 98-летней украинке, сбежавшей из оккупации

Новая жизнь после 10 км под огнем: monobank выкупил дом для Лидии Степановны

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В середине апреля, под звуки взрывов и непрерывных обстрелов, 98-летняя Лидия Степановна, одиноко и тяжело выбиралась из своего оккупированного села Очеретино Донецкой области. Опираясь на две палки, женщина преодолела около 10 километров, несколько раз теряя силы и даже временно засыпая прямо на обочине дороги.

Monobank подарил дом 98-летней украинке, сбежавшей из оккупации

Monobank купил дом 98-летней бабушки из Очеретино

Ее история стала известна благодаря Национальной полиции Украины и нашедшим ее военным. Уставшая, но живая Лидии Степановне помогла полицейская группа "Белый Ангел", которые оперативно отреагировали и обеспечили ее транспортировку в безопасное место.

Эту отважную женщину не только встретили родственники, уже успевшие эвакуироваться в Константиновку, но и ждала неожиданность — новый дом, подаренный monobank. Олег Гороховский, совладелец monobank, лично сообщил об этом жесте поддержки и поделился трогательными фотографиями нового дома Лидии Степановны. Он отметил:

"Лидия Степановна с новым домом. Дай Бог ей здоровье!"

Monobank подарил дом 98-летней украинке, сбежавшей из оккупации - фото 2

Лидия Степановна, со своим новым домом, стала символом непоколебимой веры и надежды на лучшее будущее.

Monobank подарил дом 98-летней украинке, сбежавшей из оккупации - фото 3

Ранее "Комментарии" писали, что повышение тарифа за электроэнергию является нескрываемой диверсией против Украины, считает политексперт Александр Кочетков. По его мнению, если бы в Украине была действительно независимая СБУ, то она должна расследовать такие действия по статье "государственная измена".

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Источник: https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/pfbid0WSyg9o1tJj5pQCGdqWQY4YZmTBp35vq68fTgUagptHWJWg3WZLoGihu6TR7V8y6Kl
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