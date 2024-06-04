В середине апреля, под звуки взрывов и непрерывных обстрелов, 98-летняя Лидия Степановна, одиноко и тяжело выбиралась из своего оккупированного села Очеретино Донецкой области. Опираясь на две палки, женщина преодолела около 10 километров, несколько раз теряя силы и даже временно засыпая прямо на обочине дороги.

Monobank купил дом 98-летней бабушки из Очеретино

Ее история стала известна благодаря Национальной полиции Украины и нашедшим ее военным. Уставшая, но живая Лидии Степановне помогла полицейская группа "Белый Ангел", которые оперативно отреагировали и обеспечили ее транспортировку в безопасное место.

Эту отважную женщину не только встретили родственники, уже успевшие эвакуироваться в Константиновку, но и ждала неожиданность — новый дом, подаренный monobank. Олег Гороховский, совладелец monobank, лично сообщил об этом жесте поддержки и поделился трогательными фотографиями нового дома Лидии Степановны. Он отметил:

"Лидия Степановна с новым домом. Дай Бог ей здоровье!"





Лидия Степановна, со своим новым домом, стала символом непоколебимой веры и надежды на лучшее будущее.





Ранее "Комментарии" писали, что повышение тарифа за электроэнергию является нескрываемой диверсией против Украины, считает политексперт Александр Кочетков. По его мнению, если бы в Украине была действительно независимая СБУ, то она должна расследовать такие действия по статье "государственная измена".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство подняло тариф на электроэнергию.

Напомним также, что в возрасте 102 лет скончалась Дженис Пейдж, яркая звезда Голливуда и Бродвея, чья карьера ознаменовала собой одну из самых золотых страниц в истории кинематографа.