«Молодые» пенсионеры» получают больше денег, чем «старики»: причина

В Украине пенсионные выплаты для граждан, вышедших на пенсию много лет назад, ниже, чем у новых пенсионеров. Это объясняется механизмом начисления выплат, учитывающим не только фактическую зарплату, но и ее корректируемый размер.

Пенсии в Украине

В частности, как объясняют юристы, при расчете пенсий учитывается не номинальный доход человека, а так называемый скорректированный заработок.

Чтобы снизить разрыв между старыми и новыми пенсиями, государство проводит ежегодную индексацию. Однако даже это не позволяет уравнять выплаты, назначенные 20 лет назад, с нынешними.

Коэффициент заработной платы определяется как соотношение дохода человека в конкретном месяце к средней зарплате по Украине за тот же период. Его расчет выглядит так: коэффициент зарплаты за месяц = зарплата человека средняя зарплата в Украине за этот месяц.

Украинцы могут самостоятельно просмотреть показатели средней заработной платы за прошлые годы в архиве Пенсионного фонда.

При этом следует знать, как рассчитывается пенсия. Для этого есть специальная формула: СЗП x ИКЗ x КС = сумма пенсии, где: СЗП – средняя зарплата в стране; ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты; КС – коэффициент стажа (1 год стажа = 1%).

Таким образом, более поздний выход на пенсию и рост средней зарплаты в стране влияют на повышение размера выплат для новых пенсионеров по сравнению с вышедшими на пенсию ранее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с марта 2025 года некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться со значительным сокращением своих выплат. Несмотря на проведенную индексацию отдельные категории граждан могут потерять до половины пенсии, отметили в Пенсионном фонде Украины.



