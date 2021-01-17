Молчанова и Туменас пытаются по частям захватить рынок "Столичный"

После провала захвата крупнейшего в стране рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" рейдеры решили по частям отобрать у действующей администрации объекты недвижимости, в частности, павильон "Овощи-фрукты".

рынок "Столичный" (фото из открытых источников)

Как напоминает "Обозреватель", после проведения аудита предприятия и смены руководства рынка, его миноритарный акционер и владелица крупной строительной компании StolitsaGrouр Влада Молчанова и ее партнер Раймонд Туменас попытались обанкротить предприятия и устраивали рейдерские атаки на него.

Новой администрации "Столичного" удалось отбиться от части исков, получить несколько убедительных побед в судах, исправить с помощью комиссии при Минюсте незаконно внесенные в государственный реестр прав собственности изменения и добиться судебного запрета на любые "взыскания" и регистрационные действия в отношении рынка до завершения рассмотрения дел, по существу.

Такое обеспечение иска 23 декабря 2020 года было принято Хозяйственным судом Киева относительно построенной на территории рынка ООО "РСГП "Столичный" недвижимости. Соответствующее решение судом было принято в рамках рассмотрения иска ООО "РСГП "Столичный" о признании недействительными ряда договоров, которыми на рынок были повешены многомиллионные долги за проведенные работы по существенно завышенным ценам. Ведь те деньги задерживались на счетах предприятия максимум на день, а дальше, как отметил заместитель директора предприятия Дмитрий Долгушевский, их основная масса перетекала на счета компаний, связанных с Владой Молчановой.

"Среди объектов, которые в декабре Хозяйственный суд в Киеве запретил отчуждать до вынесения решения, оказался и павильон "Овощи-фрукты", за который в середине января разгорелась настоящая война. Эксперты оценивают стоимость павильона в 280 млн грн. Однако во времена, когда предприятием руководил ставленник Молчановой Алексей Чумак, этот объект был передан в ипотеку ООО "Спецбуд-Монолит" за копеечные по сравнению с его реальной стоимостью 14 млн грн", – говорится в материале.

В итоге ипотекодержатель – ООО "Спецстрой-Монолит" – провернул проверенную и, к сожалению, до сих пор действующую схему и в течение нескольких часов 13 января 2021 года противоправно завладел имуществом рынка.

"Чтобы забрать то, что суд запретил трогать, прежде всего участникам схемы надо было обойти запрет. Сделали они это с помощью частного исполнителя Лысенко, который в 13.57 13 января безо всяких оснований и каких-либо документов изъял запись по обременениях, установленных постановлением Хозяйственного суда города Киева еще 23 декабря, из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество. И хотя судебное обременение действует по сей день, из реестра оно просто исчезло", – рассказывают журналисты.

Спустя три часа, в 16.51 государственный регистратор Чабановского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области Татьяна Батищева зарегистрировала право собственности на павильон "Овощи-Фрукты" за "Спецстрой-монолит". Сделала она это на основании составленного этой компанией счета задолженности от 14 декабря 2020 года, требования о возврате этой задолженности со стороны "Спецстрой-монолита", датированного тем же днем, письма, подписанного самоназванным директором Бондарем о согласии отдать павильон в счет задолженности – без даты и номера. Кроме того, государственному регистратору также был передан отчет об оценке павильона, который в свое время заказывало ООО "Современные рыночные инновации" Влады Молчановой, и ипотечный договор, который, собственно, и оспаривается сейчас в судах.

"ООО "Спецбуд-монолит" сознательно нарушило установленный судом запрет. Кроме того, эта государственная регистрация была проведена на основании поддельных документов и с грубым нарушением положений Закона Украины "Об ипотеке". В частности, одним из оснований для регистрации было письмо от имени ООО" РСГП "Столичный", незаконно подписанное одним из фигурантов рейдерского захвата Виктором Бондарем и скрепленное поддельной печатью. Поскольку Бондарь не является директором ООО "РСГП" Столичный", не имеет права совершать действия от имени предприятия, такой документ не может порождать никаких правовых последствий", — настаивают юристы рынка, добавляя, что с 19 февраля прошлого года рынок возглавляет Рустем Абукадыров.

И по состоянию на 13 января, когда происходили все описываемые события, он оставался директором предприятия. Бондаря же в свое время причастные к попыткам рейдерского захвата рынка лица пытались вписать как директора в госреестре, однако Минюст, как уже сообщалось, приостановил эти попытки.

"После манипуляций с Государственным реестром прав собственности участникам схемы надо было заметать следы и попробовать хотя бы частично легализовать проведенный рейдерский захват. Для этого ООО "Спецстрой-монолит" "продает" павильон ООО "Оилси", только не за 14 млн, за которые в свое время получило право претендовать на имущество рынка по договору ипотеки, а за 60 млн грн. Удостоверил договор купли-продажи частный нотариус Дмитрий Игнатов. Он же осуществил государственную регистрацию новых имущественных прав.

А новый "владелец" с помощью все того же частного нотариуса тут же передал павильон в аренду ООО "Бест Маркет Компани", – пишет СМИ.

Уже на следующий после "продажи" павильона день, представители "Спецбуд-монолита" обратились в Хозяйственный суд города Киева с требованием признать договор купли-продажи недействительным. "Цель этого абсурдного на первый взгляд шага для юристов – очевидна: наличие судебных споров "связывает" руки "антирейдерской" комиссии при Минюсте. Так, эта комиссия даже в таких очевидных историях не может своим решением "откатить" внесенные в госреестр изменения. То есть альтернативы судебным процессам, которые при наличии хороших адвокатов можно затягивать фактически до бесконечности – нет", – отмечают журналисты.

Как они подчеркивают, "должен" "Столичный" преимущественно компаниям, которые так или иначе связаны с Молчановой и ее партнером Туменасом.

"Ситуация выглядит так, что госпожа Молчанова повторила трюк, через который сейчас судится с мажоритарным владельцем "Столичного": имуществом рынка незаконно завладели, покупали/продавали/отдавали его в аренду компании, корни которых тянутся именно к ней. Поэтому сейчас администрация рынка обратилась с заявлением о незаконном завладении его имуществом в правоохранительные органы и готовится отражать не только информационные и судебные атаки рейдеров, но и возможные попытки физического захвата предприятия и его имущества. А они, похоже, становятся все более вероятными с каждым днем", – говорится в материале.

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