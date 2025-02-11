Военный неожиданно пошутил над Безуглой: она ему ответила

Украинский военный Богдан Дмитрук неожиданно отреагировал на народную депутатку Марьяну Безуглую, которая подписалась на него на платформе X (Twittter) и призвал ее забыть все, что якобы было между ними в Изюме.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Богдан Дмитрук прокомментировал решение Марьяны Безуглой подписаться на его страницу на платформе X.

"Марьяно, я тебе уже говорил, все что было между нами в Изюме, должно остаться в Изюме. Мы не будем вместе, мои губы больше не будут касаться твоих, потому что ты ими несешь х***ю. Просто прими это и отпусти", — пишет военный.

Марьяна Безуглая отреагировала на сообщение Дмитрука словами: "Вы кто? Я читаю просто". На что военный быстро ответил, что ошибся.

"Прости, перепутал с другой Марьяной из салона. Хорошего дня", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, действительно ли Дмитрук ошибочно написал свое сообщение. Однако пользователи платформы X восприняли сообщение воеенного именно как сарказм к Марьяне Безуглой.

Скриншот с X (Twittter)

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая поддержала заявления Арестовича и назвала позором поведение украинских военных перед расстрелом. По ее словам, в этой ситуации виновато военное руководство, которое не научило, как нужно солдатам вести себя перед смертью. На заявления Безуглой появилась реакция военных.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине. Как пояснила нардепка, "нет смысла продолжать", если не будет изменений в военном руководстве и просит у США потребовать внедрения оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проводимых действий и оценки их эффективности.