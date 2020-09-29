Могут ли закрыться в ноябре школы и детсады: врач сделала прогноз

Ежедневно в Украине растет количество закрытых групп и классов в учреждениях обучения, где обнаружили случаи коронавируса. И уже в следующем месяце школы и детские сады могут перейти на дистанционное обучение. Такой прогноз дала врач, детская инфекционистка Светлана Куницына в комментарии ТСН.

Как отметила врач, проблему усугубляет совпадение эпидемии COVID -19 с сезонными инфекциями, например, ОРЗ или грипп.

"Я, честно, боюсь ноября. Эпидемически риск очень высок. Думаю, к ноябрю у нас есть большая вероятность снова перейти на дистанционное обучение", — сказала Куницына.

По словам инфекционистки, начало учебного года и полноценный выход детей в учебные заведения является серьезным ослаблением карантинных ограничительных мер, которое способствует распространению вирусного заболевания.

Напомним, глава Минобразования рассказал, когда все школы в Украине могут перейти на дистанционную форму работы.

Ранее сообщалось, что в Украине обновили разделение на зоны карантина. В красной на этот раз оказались лишь два города в Тернопольской области. Среди них сам Тернополь, а также Бережаны.

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