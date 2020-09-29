Могут ли закрыться в ноябре школы и детсады: врач сделала прогноз

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Таисия Ерохина
Ежедневно в Украине растет количество закрытых групп и классов в учреждениях обучения, где обнаружили случаи коронавируса. И уже в следующем месяце школы и детские сады могут перейти на дистанционное обучение. Такой прогноз дала врач, детская инфекционистка Светлана Куницына в комментарии ТСН.
Как отметила врач, проблему усугубляет совпадение эпидемии COVID -19 с сезонными инфекциями, например, ОРЗ или грипп.
По словам инфекционистки, начало учебного года и полноценный выход детей в учебные заведения является серьезным ослаблением карантинных ограничительных мер, которое способствует распространению вирусного заболевания.
Напомним, глава Минобразования рассказал, когда все школы в Украине могут перейти на дистанционную форму работы.
Ранее сообщалось, что в Украине обновили разделение на зоны карантина. В красной на этот раз оказались лишь два города в Тернопольской области. Среди них сам Тернополь, а также Бережаны.
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