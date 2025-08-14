Могут ли арестовать Путина во время его визита в США на встречу с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин прибывает в США на фоне действующего международного ордера на арест, изданный Международным уголовным судом (МУС). Это вызывает вопрос, могут ли Путина задержать после приземления на американской земле.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Еще в 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Это стало одним из самых громких обвинений в современной истории международного права, ведь впервые со времен Нюрнбергского процесса мир пытается привлечь к ответственности действующего лидера великого государства.

Согласно Римскому уставу, государства, являющиеся участниками МУС, обязаны выполнять ордера на арест и передавать подозреваемых в Гаагу. Однако Соединенные Штаты, равно как Россия и Израиль, не ратифицировали этот устав. Это означает, что Вашингтон юридически не обязан исполнять решения суда.

"Теоретически он может передвигаться по миру, в любых странах, не являющихся членами МУС. Ордер Международного уголовного суда ничего не означает в тех странах, которые его не подписали. А американцы — нет, поэтому — он может поехать на Аляску. Это лазейка. Он бы не поехал никуда, где бы его потенциально могли арестовать", — объясняет военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон в The Sun.

Хотя арест Путина в США считается маловероятным, Кремль мог получить от американцев жесткие гарантии безопасности перед визитом на Аляску.

"Трамп дал Путину некое железное соглашение, что его не арестуют за уголовное производство против него", — считает де Бреттон-Гордон.

Эксперт в области международного уголовного права Предраг Дойчинович объясняет, что во многих других странах ситуация могла бы сложиться по-другому. Если российский диктатор посетит государство, являющееся членом МУС, например, Германию, Францию или Канаду, то он рискует оказаться под стражей, а затем может быть передан в суд в Гаагу.

"Если самолет Путина пролетает только над воздушным пространством России, Арктики и США, он в основном хорошо защищен. Но пролет над государством-членом МУС или вынужденная посадка в нем может поставить его под угрозу обязательств по аресту", — подчеркнул Дойчинович в комментарии "Общественному".

Однако де Бреттон-Гордон объясняет, что Путин "одержим собственной безопасностью" и избегает полетов над территориями, где его могут задержать. Даже путь в США Путин проложил по нетрадиционному маршруту избегая международное пространство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отправила свою делегацию в США на "кокаиновом" самолете.

Также "Комментарии" писали, в какие страны ездил Путин после начала полномасштабной войны.