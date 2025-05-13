Модель OnlyFans Ковальчук в Дубае, вероятно, пытали россияне: подробности

20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае со сломанным хребтом и конечностями в конце марта, предположительно пытали россияне, сообщает Mirror .

Мария Ковальчук

Издание напомнило, что девушка находилась в коме после того, как ее обнаружили на грани смерти с травмами, полученными в результате падения с высоты.

Сначала в СМИ появилась информация о том, что модель посетила так называемое мероприятие Porta Potty, на котором женщин-моделей и инфлюэнсерок могли подвергать жестоким и унизительным действиям за большие гонорары.

Однако, сообщает Mirror , теперь источник, близкий к украинской модели, отрицает эту версию и утверждает, что девушку пытали неизвестные россияне в ОАЭ, а не местные жители. Также источник опроверг сообщение о том, что модель покинула Дубай и проходит лечение в Украине.

"Мы находимся в Дубае, – сообщил источник. — И это россияне пытали модель. Граждане ОАЭ к этому не причастны. Это все, что я могу сказать сейчас".

По словам источника, модель, работавшая на платформе OnlyFans, постепенно поправляется, но все еще проходит лечение после ужасного инцидента.

"Она идет на поправку, спасибо", — отметил источник и добавил, что надеется на расследование полиции в отношении причастных к пыткам россиян, а также осудило ложные сообщения в СМИ.

Дубайская полиция продолжает расследование инцидента, а в Украине было возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми. Тем временем украинские и российские СМИ сообщают, что модель подверглась насилию после посещения вечеринки в Дубае.

Сообщается, что перед исчезновением модель принимала участие в мероприятии в поддержку российского социолога Бориса Кагарлицкого, заключенного в России после высказывания о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Дочь Кагарлицкого Ксения отметила, что модель очнулась и сможет ходить, несмотря на полученные травмы: "Это очень хорошая новость. Но детали будут позже, когда она покинет страну".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что трагический случай с 20-летней украинской моделью OnlyFans Марией Ковальчук привлек внимание к тревожному явлению в Дубае, известному как "Porta Potty" – скандальных вечеринок, где женщины подвергаются сексуальной эксплуатации.



