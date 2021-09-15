Мобильное приложение "Моя Церковь": чем оно полезно для верующих

Православная Церковь Украины представила новое мобильное приложение для верующих, которое называется "Моя Церковь". Презентацию проводил представитель Киевской Митрополии Православной Церкви Украины (ПЦУ) архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий. Об этом сообщают в пресс-службе ПЦУ.



Презентация приложения с архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием, фото ПЦУ

Приложение доступно для загрузки в Google Play и App Store. Во время презентации приложения сообщили, что там верующим будут доступны 5 разделов, среди которых: новости, молитвы, церковный календарь праздников и карта церквей ПЦУ.

Каждый пользователь сможет создать личный кабинет, где доступен онлайн-чат со священником. С помощью кабинета можно будет выбрать церкви в населенном пункте, выбрать какая информация более весомая и получать поздравления с праздниками.



Также сообщается, что на онлайн-картах в приложении размещены не только адреса церквей, но и расписание богослужений в них, информация о храмовых праздниках, контактные данные. Через приложение верующие смогут ознакомиться с историей и фотографиями кафедральных храмов ПЦУ.

Сейчас приложение действует в тестовом режиме, разработчики планируют его усовершенствовать в будущем, учитывая замечания пользователей. В планах — внести в приложение проповеди Блаженнейшего Митрополита Епифания, историю религиозных праздников.

Кстати, в сентябре верующие смогут посмотреть документальный сериал о храмах ПЦУ.

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