Мобилизация в Украине в 2025 году: кого будут призывать и что изменится

С начала 2025 года мобилизационные правила в Украине претерпят изменения, которые повлияют на значительную часть военнообязанных граждан. В частности, внимание уделят тем, кто раньше имел статус "ограниченно подходящий". Эти люди обязаны пройти повторную медицинскую комиссию, которая может подтвердить пригодность к военной службе. Параллельно мобилизация коснется и других категорий украинцев, согласно установленным критериям.

ВСУ. Фото из открытых источников

Основные критерии для мобилизации в 2025 году

Мобилизация в Украине регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также многочисленными нормативными актами Кабинета Министров и Верховной Рады, принятыми в 2024 году. Согласно действующим правилам, для призыва в Вооруженные силы Украины необходимо отвечать следующим требованиям:

Возрастной диапазон: от 25 до 60 лет.

Состояние на военном учете.

Пригодность по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Отсутствие отсрочки или бронирования от мобилизации.

Повторная медицинская комиссия для лиц со статусом "ограниченно пригодна"

Весной 2024 года статус "ограниченно подходящий" был отменен. Граждане, имевшие такой статус, получили обязательство пройти повторное медицинское освидетельствование до конца января 2025 года. По итогам комиссии они могут быть признаны:

Подходящими – с возможностью служить в тыловых частях или выполнять другие задачи.

Непригодны – что полностью освобождает от службы.

Особенности мобилизации мужчин после 50 лет

После достижения 50-летнего возраста, мобилизация регулируется отдельными нормами и зависит от ряда факторов. Хотя военкоматы обращают внимание на таких граждан, их мобилизация происходит только при наличии соответствующего приказа Генштаба. Однако на практике случаи призыва мужчин старше 50 лет случаются даже без соответствующих приказов, особенно если у них есть дефицитные военные специальности.

Или мобилизуют тех, кто никогда не служил

Мобилизация также распространяется на мужчин, ранее не проходивших срочную службу и не имеющих боевого опыта. Это может произойти, если состояние здоровья и отсутствие бронирования позволяют их призвать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации , заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.