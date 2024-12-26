Мобилизация в Украине в 2025 году: кого будут призывать и что изменится

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Амбарцумян Анна
С начала 2025 года мобилизационные правила в Украине претерпят изменения, которые повлияют на значительную часть военнообязанных граждан. В частности, внимание уделят тем, кто раньше имел статус "ограниченно подходящий". Эти люди обязаны пройти повторную медицинскую комиссию, которая может подтвердить пригодность к военной службе. Параллельно мобилизация коснется и других категорий украинцев, согласно установленным критериям.
ВСУ. Фото из открытых источников
Возрастной диапазон: от 25 до 60 лет.
Состояние на военном учете.
Пригодность по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Отсутствие отсрочки или бронирования от мобилизации.
Подходящими – с возможностью служить в тыловых частях или выполнять другие задачи.
Непригодны – что полностью освобождает от службы.
Мобилизация также распространяется на мужчин, ранее не проходивших срочную службу и не имеющих боевого опыта. Это может произойти, если состояние здоровья и отсутствие бронирования позволяют их призвать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации , заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
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