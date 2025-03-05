Мобилизация с 14 лет: новый законопроект изменит подход к военному учету

Верховная Рада готовит законопроект, предлагающий ставить подростков на военный учет с 14 лет. Этот шаг, хоть и вызывает споры, необходим для обеспечения национальной безопасности в условиях войны, считают авторы инициативы. Как планируют воплотить изменения и какие нововведения ждут украинские школы — узнайте в нашем материале.

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В Верховной Раде разрабатывают законопроект, предусматривающий постановку на военный учет подростков с 14 лет. Депутат Максим Саврасов отметил, что это мероприятие, хоть и выглядит непопулярным, необходимо для страны, которая борется за свою независимость. Изменения закона о мобилизации могут стать важным шагом к формированию резерва молодых военных.

В частности, предлагается привлечь учебные заведения для сбора данных о состоянии здоровья учащихся и физической подготовки. Важной частью изменений станет возврат "Медицинской карты ребенка", где будут храниться все необходимые сведения. Технической реализацией процесса займутся специальные отделы в ТЦК, а учителя получат право предоставлять данные об учащихся, проявивших успехи в физической подготовке. Законопроект сейчас находится на этапе разработки и уже готов более чем на 70%.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко убежден: каждый гражданин Украины, независимо от пола, должен быть готов к обороне. По его мнению, военная подготовка должна начинаться еще со школьной парты – с 7 класса. Такой подход, по словам военного, поможет сформировать сильную нацию, способную противостоять агрессору.