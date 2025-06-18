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Множественное гражданство в Украине: Раде выдвинули серьезный ультиматум

Принятие закона о множественном гражданстве противоречит Основному закону Украины и требует вмешательства Конституционного суда

сегодня, 20:05
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Клименко Елена

Верховная Рада Украины приняла решение, которое, по мнению экспертов, может противоречить Основному закону страны. Речь идет о поддержке инициативы по введению множественного гражданства.

Множественное гражданство в Украине: Раде выдвинули серьезный ультиматум

Фото: из открытых источников

Конституционалист и представитель Центра политико-правовых реформ Андрей Магера в эфире телеканала "КИЕВ24" подчеркнул, что такое решение идет вразрез со статьей 4 Конституции Украины, четко указывающей, что в нашем государстве существует единое гражданство для всех граждан.

Магера подчеркнул, что в унитарном государстве, которым является Украина, невозможно законно ввести несколько форм гражданства. Даже во многих федеративных странах подобная практика не распространена. Он также отметил, что исторические примеры, в частности со времен УССР, когда существовало "гражданство УССР", юридической силы на сегодняшний день не имеют и не могут служить основанием для современных изменений.

По словам эксперта, окончательную точку в этом вопросе должен поставить Конституционный суд. Однако из-за отсутствия судей этот орган пока не может вынести решения по толкованию статьи 4. В такой ситуации существует правовая неопределенность, создающая риски для целостности украинской правовой системы.

Портал "Комментарии" уже писал, что 18 июня 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон о множественном гражданстве. Решение поддержали 243 народных депутата.

Документ об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины вводит в правовое поле понятие множественного гражданства. Это означает, что граждане Украины смогут официально иметь паспорт еще одного государства.



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Источник: https://t.me/kyivtv/96713
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